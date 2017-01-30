Минчанка, протестовавшая на башенном кране против несправедливой компенсации за снос ее дома ради строительства элитного комплекса «Олимпик Парк», требовала соблюдения законности. Застройщик, группа компаний «ТАПАС», уверен: законность была соблюдена в полном объеме. А Игнатовичи «хотят обогатиться».

Группа компаний «ТАПАС» комментировала ситуацию и ранее. Но в этот раз решила дать расширенные и довольно эмоциональные пояснения.

«Мы ведем переговоры с собственниками квартиры, расположенной в подлежащем сносу доме, уже 3 года. Все попытки решить спор в досудебном порядке не увенчались успехом: компания понесла немалые финансовые затраты, поскольку запросы собственников росли, сроки затягивались. После всех попыток решить конфликт в досудебном порядке, в 2016 году мы были вынуждены обратиться в суд. В настоящий момент в качестве компенсации Игнатовичам по решению суда полагается 3 двухкомнатные квартиры в г. Минске.

Когда были начаты досудебные переговоры с семьей Игнатович, количество членов их семьи составляло 9 человек. В досудебном порядке им была предложена компенсация в виде 3 (трех) двухкомнатных квартир в комфортабельном жилом комплексе «Браславский» общей площадью 225 квадратных метров, что на 75 квадратных метров превышало минимальные требования законодательства. Данная компенсация предусматривала предоставление квартир без отделки, но из расчета 10 членов семьи и устройства межкомнатных перегородок. Граждане самостоятельно выбирали квартиры и высказывали свои пожелания к планировкам и возведению перегородок. Когда в предназначенных для передачи квартирах были возведены перегородки, Игнатовичи не подписали договоры о предоставлении компенсации, а Галина Игнатович и Иван Игнатович потребовали выполнить в предоставляемой им квартире полную отделку. Именно после этого мы обратились в суд. 01.12.2016 судом Центрального района г. Минска было принято решение о выселении Игнатовичей из подлежащей сносу квартире с предоставлением 3 (трех) двухкомнатных квартир.

12 января 2017 состоялось заседание кассационной инстанции — судебной коллегии по гражданским делам Минского городского суда, которая оставила кассационные жалобы Игнатовичей и кассационный протест прокурора Центрального района без удовлетворения, а решение суда Центрального района о выселении в силе. 20.01.2017 было зарегистрировано прекращение права собственности (долей) Игнатовичей на подлежащую сносу квартиру по улице Ржавецкой и зарегистрировано их право собственности (долей) на предоставляемые в качестве компенсации 3 двухкомнатные квартиры в городе Минске.

Тем не менее, собственники и члены их семей уклоняются от добровольного исполнения решения суда, в связи с чем отделом принудительного исполнения Центрального района г. Минска в отношении Игнатовичей было возбуждено исполнительное производство о выселении и предоставлен срок для добровольного выселения из подлежащей сносу квартиры — до 30.01.2017. На 31.01.2017 в случае неисполнения требований о принудительном выселении было назначено мероприятие по принудительному выселению из квартиры.

Также примечательно, что в ходе досудебных переговоров семья выросла до 10 человек, а в середине октября 2016 года в квартире на Ржавецкой появился одиннадцатый человек — новая жена одного из собственников квартиры Ивана Ивановича Игнатовича (бывший муж Галины Игнатович). На судебных заседаниях присутствующие собственники квартиры не сообщали суду о регистрации и проживании ее в подлежащей сносу квартире, но указали об этом в своей кассационной жалобе с требованием присуждения компенсации с расчетом и на нее.

На 06.02.2017 назначено судебное заседание по делу о выселении из квартиры и новой супруги Ивана Игнатовича".

В официальном комментарии также сказано: «Для нас вся эта ситуация является лишь очередным подтверждением того, что Игнатовичи используют все доступные методы для того, чтобы обогатиться за счет сложившейся ситуации. Постоянные апелляции к различным СМИ — это лишь один из способов по достижению данной цели. Однако в законодательстве Республики Беларусь прописаны четкие нормы, исходя из которых Игнатовичам и была присуждена достойная компенсация. Группа компаний „ТАПАС“ и в дальнейшем намерена действовать исключительно в соответствии с законодательством РБ».

Напомним, Галина получила этот дом в наследство. Итогом судов стало то, что Иван и Галина, которые в разводе уже 13 лет, были выписаны в одну «двушку». Где жить им пришлось бы с новой женой Ивана. А бывшие супруги добиваются компенсации деньгами , чтобы купить каждому свое жилье.



Семье принадлежала квартира в доме, общей площадью 116 квадратных метров. И 22 сотки земли в пользовании. Но строить на земле было запрещено — жилье определили под снос еще в 2004-м.