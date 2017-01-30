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Украина отвыкает от российского газа

31.01.2017 19:03 — Разное | Ежедневник  
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Украина отвыкает от российского газа

Украина в 2016 году сократила потребление природного газа на 4,1% (на 1,366 млрд куб. м) по сравнению 2015 годом – до 32,361 млрд куб. метров.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в частности, промышленность потребила 9,599 млрд куб. м (-15,9% к 2015-му), население и бюджетные организации – 12,457 млрд куб. м (+2,3%), ТКЭ – 7,034 млрд куб. м (+1,4%), производственно-технологические расходы составили 3,271 млрд куб. м (+2,4%), сообщает Forbes.net.ua.

Как сообщалось, Украина в 2015 году сократила потребление газа на 20,9% (на 8,913 млрд куб. м) по сравнению с 2014 годом – до 33,727 млрд куб. м. В частности, промышленность снизила потребление на 19,2% – до 11,416 млрд куб. м, население и бюджетные организации – на 22,6%, до 12,178 млрд куб. м, ТКЭ – на 19,2%, до 6,938 млрд куб. м, производственно-технологические расходы – на 15,5%, до 3,196 млрд куб. метров.

 
 
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Украина в 2016 году сократила потребление природного газа на 4,1% (на 1,366 млрд куб. м) по сравнению 2015 годом – до 32,361 млрд куб. метров.

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