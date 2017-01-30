Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сравнил себя с иконой. Слова португальского специалиста приводит GQ .



Фото: manutd.com

— Я думаю, что я как икона, хотя на самом деле ей не являюсь. Я похож на икону тем, что легко сам с собой уживаюсь. Мне не важно, что обо мне думают и говорят другие, меня волнуют только собственные ощущения. Я всегда должен быть готов к определенным нестандартным ситуациям, — сказал Моуринью.

Тренер также отметил, что его узнают во всем мире.

— На любом стадионе болельщики на меня реагируют. Они начинают петь песни, в которых говорится разное, но затем они же просят сфотографироваться. Я себя хорошо чувствую среди любителей футбола по всему миру, — добавил Моуринью.

Под руководством 54-летнего специалиста «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в английской премьер-лиге после 22 сыгранных туров.

Моуринью трижды выигрывал чемпионат Англии с «Челси», дважды чемпионат Италии с «Интером», был чемпионом Испании с «Реалом», а также завоевывал золотые медали первенства Португалии с «Порту». В качестве наставника «Порту» и «Интера» становился победителем Лиги чемпионов.