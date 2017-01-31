Лидеры чемпионата Беларуси хоккеисты минской «Юности» выиграли в Гродно у «Немана» и снова увеличили отрыв от ближайшего преследователя в таблице экстралиги до 7 баллов. За 5 туров до финиша регулярного сезона этот комфортный запас пусть пока и не гарантирует команде Михаила Захарова первое место на финише, но заметно упростил задачу по сохранению лидерской позиции.



Фото: junost.org

«Неман» — «Юность-Минск» — 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

31 января. Гродно. Ледовый дворец спорта.

Судьи: В. Пляц (Новополоцк), П. Амосов, В. Гоцуля (оба — Минск), Н. Поляков (Гомель).

«Неман»: Трус (58.52); Дорофеев — Марченко, Кислый — Пасют — Лаакконен; Бадун — Коршунов (К), С. Малявко — Боярчук — А. Малявко; Метлюк — П. Степанов, Горбаченко — Богдановский — Дадонов; Стефанович — Ремезов — К. Брикун; Марковский.

«Юность-Минск»: Мильчаков; Ерохо — Претнар, К. Захаров — Ниинимяки — Михнов; Шелег — О. Горошко, Елисеенко — Развадовский — Когалев; Ногачев — В. Макрицкий, Ефименко (К) — Туркин — Парфеевец; А. Каракулько — Белевич — Джиг.

Шайбы: 0:1 — Развадовский (Ногачев, Когалев, 10.57), 0:2 — Туркин (Ефименко, Когалев, 28.09), 0:3 — Ефименко (Парфеевец, Туркин, 38.54). 1:3 — Кислый (Пасют, Дорофеев, 49.08, в большинстве).

Броски: 24−36 (4−14, 7−12, 13−10).

Штраф: 12 (Коршунов, Пасют -4, А. Малявко, Бадун, командный штраф — 2) — 6 (Ерохо, Ефименко, Туркин).

Лучшие игроки матча: Кислый — Претнар, Мильчаков.

Видео: nemangrodno

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Несмотря на травмы нескольких ключевых хоккеистов, «Юность» убедительнее смотрелась на протяжении большей части поединка и заслуженно победила. Надежно действовал в этой встрече и голкипер минчан Дмитрий Мильчаков, чего нельзя сказать о его гродненском визави Виталии Трусе, который нередко отражал броски перед собой и дарил соперникам возможности играть на добивании.

Михаил Захаров: Это был матч за первое место

— Мое мнение: это был один из лучших матчей чемпионата Беларуси. В прошлом матче мы, как я тогда и сказал, проиграли без вариантов. Сегодня за полторы минуты до конца еще было не ясно, кто выиграет. Получилась интересная борьба. Мне понравились атмосфера, характер соперника. Но и наши ребята молодцы: когда стало совсем тяжело, собрались. По сути дела, это был матч за первое место в регулярном чемпионате. Всякое бывает, но ясно: если бы проиграли, уже было бы тяжело. Очень значимая победа для нашей команды, думаю, она понравилась всем, кто смотрел.



Михаил Захаров. Фото: junost.org

— Присутствовало ли в команде желание взять реванш за недавнее поражение?

— Ну конечно! Даже не столько хотелось отыграться, я же сказал: матч был за первое место. У нас много травмированных хоккеистов, ведущие игроки вышли только после болезни и не показали того, что могут. Сыграли другие, спасибо им. Лидеры пока не могут набрать форму, этому есть свои причины. Мы старались — мы победили.

— Как оцените игру вратаря Мильчакова?

— Наверное, это была его лучшая игра. Если бы он так играл, как сегодня, у него был бы шанс попасть в сборную.

Сергей Пушков («Неман»): Я добавлю — он играл как шестой защитник, очень хорошо начинал атаки, клюшкой играл.

Михаил Захаров: Еще мог и забить в пустые, — приводит слова главного тренера «Юности» официальный сайт минского клуба.

Сергей Пушков: Нам было не зацепиться

— Соглашусь: игра была интересная. Хотя у нас и были свои проблемы: на протяжении двух периодов абсолютно ничего не получалось в атаке. «Юность» очень хорошо разбиралась в моментах, перекрывала все выходы из зоны, нам просто было не зацепиться. Пытались изменить игру, заставить ребят играть — очень много было прокатов, мало единоборств в зоне атаки — этого нам не хватало, чтобы зацепиться в нападении. Только в третьем периоде стали действовать острее, шайба чаще доводилась до ворот. Считаю, «Юность» заслуженно победила, играла намного лучше в атаке.



Сергей Пушков. Фото: hcgomel.by

— Можно ли сказать, что команду подвели удаления?

— Считаю, что они всегда подводят. Ломают игру: кто-то сидит, кто-то выходит. Они всегда мешают. Но, к сожалению, так и происходит из матча в матч.

— Какие новости из лазарета команды?

— Травмированных у нас тоже много. Ведущие игроки получили повреждения. У одного сняли уже повязку, на днях снимут у Клименко. Сложно говорить, когда переломы: опять попадание, и восстановление только удлинится. Надеемся, что после перерыва все будут в полной боевой готовности. Казнадей получил травму в матче с Молодечно. Рука. Бросать не может, ничего не может, потому не играл. Еще Сашка Жидких получил травму в последней игре.

— В третьем периоде Егор Степанов играл в нападении…

— Хотели добавить агрессивности, и он добавил ее. То, чего не хватило тройке «желтых» — Дадонов как-то невнятно выглядел. Надо было усиливать игру в атаке.

— Вы имели претензии к арбитрам…

— Не сказал бы, что там были претензии. Забросили — так забросили. Я просто поинтересовался, он мне объяснил, я согласился: все-таки судья был рядом на льду. Мне сказали — гол был, я не стал просмотр брать, — цитирует наставника «Немана» официальный сайт ХК «Юность-Минск».



Фото: hockey.by

До финиша 2-й стадии регулярного чемпионата командам осталось провести по 5−6 матчей, но обладатели всех путевок в плей-офф уже известны. Пропуска в четвертьфинал обеспечили себе команды верхней шестерки, а также две лучшие дружины из нижней — Беларусь U20 и «Лида». Осталось лишь узнать позиции участников по итогам регулярки, исходя из которых будут формироваться пары первого раунда плей-офф.