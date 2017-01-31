«Приходят рано, режутся до самого вечера, и так каждый день. Уже стемнеет, 12 часов ночи — а они все носятся», — так местные описывают активность на хоккейной коробке у 43 гимназии в Минске. Заливать ее — в том числе и ради своих детей — помогал один из родителей. Но неожиданно коробка стала популярна даже у взрослых и у ребят с других концов города.





«Задурил голову директору и завучу и четыре дня дачным шлангом заливал каток»

Еще восемь лет назад хоккейной коробки на Казимировской, 5 не было. Ее построили в год, когда здесь открыли вторую школу (сейчас это 43-я гимназия) — в 2010-м. Первые несколько лет лед на коробке заливали школьные учителя физкультуры, но местные говорят, что получалось не особенно хорошо. В прошлом году к этому делу подключился один из родителей — хоккеист-любитель.

— В прошлом году, скажу честно, в плане договоренности со школой все было с натягом. Но потом я заработал у директора авторитет, и в этом году заливал без проблем, — рассказывает Георгий Перевязкин.



Фото из архива героя

Семья Перевязкиных живет неподалеку, двое старших детей учатся в 43 гимназии и занимаются конькобежным спортом. Отец семейства играет в «Единой хоккейной лиге» и говорит, что в микрорайоне много таких родителей, которые занимаются хоккеем любительски.

— Спасение утопающих — дело рук самих утопающих, — шутит он. — Поэтому решил: чтобы было хорошо, нужно делать самому. Задурил голову директору и завучу и четыре дня дачным шлангом заливал каток.

Но то было в прошлом году. В этом дела пошли лучше — папа-хоккеист познакомился с другим родителем из МЧС, который помог с пожарным гидрантом — и заливать каток стало удобнее.

— Попробовали еще залить баскетбольную площадку — чтобы те, кто на коньках катается, не пересекались с теми, кто играет в хоккей. Но первый блин комом: дети не дали ему застыть, затоптали. Ничего, в следующем году сделаем.

«Микрорайон густонаселен, побольше бы таких коробок»

Под ответственность Георгия в школе даже дают ворота. Правда, только одни: для ремонта вторых еще нужно найти хорошего сварщика.

— На коробку прихожу нечасто и по выходным, хватает и тренировок с командой. Так что в основном играют там дети.





Другие жители его слова подтверждают. Говорят, что пусто на коробке не бывает никогда. Да, есть ямки. Да, не идеально ровный лед и нет даже скамейки, где можно было бы переобуваться. Но резвых мальчишек и девчонок это не останавливает.

— Ребята очень дружные и классные. Бывает, просто катаются, бывает, играют в хоккей. И откуда только сюда не приезжают! Не у каждой школы есть такая коробка. Где-то что-то сломается — ремонтируют. А в этом году в школе своим ученикам по вечерам и выходным стали давать коньки кататься. Круто! — делится эмоциями один из отцов.

— У нас ведь микрорайон густонаселен, побольше бы таких коробок было, — говорит другой.

«Кто первый — тот и берет лопаты, но чистить лед обязательно»

Вечером в воскресенье на коробке около двадцати человек и больше пяти шайб. Пока ребята разогреваются. Ближе к 17 часам здесь начнется игра. Сразу, как придет Олег.

Олег Шуваев живет рядом, ему 26. Парень он спортивный. В школе его знают в лицо — хоть он в ней и не учился. На коробку приходит часто, особенно когда лед в хорошем состоянии. Сегодня, впрочем, как бывает нередко, он за старшего.





— Я в хоккее с четырех лет. До 18 занимался профессионально, после — любительски. Со спортивной карьерой не сложилось.

Первым делом, говорит Олег, нужно расчистить лед.

— Обычно, кто пришел раньше — тот и берет лопаты, а потом относит их обратно в школу, — вводит он в курс дела.

Клюшки на лопаты ребята на льду меняют мигом. Маленькую пластиковую лопатку с собой принес и семилетний Денис.





— Он сам сказал: сначала будем убирать, а потом играть, — говорит за юного спортсмена папа Андрей. — Сегодня мы поздно вышли, обычно приходит пораньше — в два или три часа — и здесь ребята поменьше играют. А с такими взрослыми опасно. Он горел хоккеем, горел. Но занимается акробатической гимнастикой.

«Приезжаем каждый день, а на выходных можно хоть весь день играть!»

Резня на льду начинается в тот самый момент, когда разыгрывается шайба. «Ты как играешь, нормально?», — пытаясь уравновесить силы, спрашивает Олег. В одну из команд принимают даже игрока без специальной обуви: за шайбой с клюшкой наперевес ему приходится бегать. На воротах ребята стоят по очереди.



































— Смотрите, он коленом принимает шайбу — щитков-то нет. И клюшкой отбивает. Уже взял бы лопату, да лопатой отбивал! Что ты руками ловишь шайбу, ботинком лови! Дать ботинок? — не удерживаются от комментариев зрители матча.

На трибунах также обсуждают, что дети сейчас слабенькие пошли. Все потому, что много времени проводят за компьютером. Так что те, кто пришел сегодня играть, — большие молодцы.

— Потому что спорт — это труд. Бывает, и прохладно на улице заниматься. Где-то даже и холодно. А вечером, когда темнеет, сюда приходят совсем взрослые — фонарь горит, люди и в 12 ночи играют! Благо черную шайбу на белом льду разглядеть нетрудно.

«Везем с собой клюшки, наколенники и «бутярики»

Юные хоккеисты рассказывают, что приезжают на хоккейную коробку и ребята из других районов: Заводского, Ленинского, Советского. Из Партизанского заглядывали парни постарше — совершеннолетние. Но большинство, конечно, 12−13 лет. Как Ваня, Никита и Саша. Они наперебой рассказывают.





— Играем вместе команде «Грифоны». Сюда приезжаем каждый день на автобусе. В 9 выезжаем из дому, в 9.20 уже здесь. Играем до 12, потом едем обратно и идем в школу во вторую смену. А на выходных можно хоть целый день играть!

Учатся ребята в 56 школе. Неподалеку от школы есть, говорят, хоккейная коробка. Только кататься на ней невозможно.

— Там снега по колено. Мы лучше сюда приедем. Клюшки и наколенники везем с собой в автобусе, еда у нас тоже с собой. Мама собирает бутярики, фрукты, печенье. И термос с чаем.





Наш диалог прерывают. Ребят зовут на лед. Хоккеисты отталкиваются от бортика и вступают в борьбу за шайбу. Не обходится без падений, ссадин и синяков. Но главное — не обходится и без спортивного азарта, который заставляет школьников приезжать сюда каждый день.

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