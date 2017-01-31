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Корзина покупателя-2016: меньше рыбы и сыров, больше - картошки и овсянки

01.02.2017 07:00 — Разное | Tut.by  
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Белорусы стали экономить на мясе и рыбе, но стали покупать больше свежих овощей и грибов, показывает официальная статистика. FINANCE.TUT.BY изучил данные Белстата по продаже отдельных продовольственных товаров организациями торговли Республики Беларусь в 2016 году, чтобы узнать, как изменились предпочтения белорусов.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Заметнее всего сократились продажи рыбы и морепродуктов — почти на 15%, а также на консервов, икры и ее заменителей — почти 13%. Здесь стоит напомнить, что рыба и рыбные пресервы находятся в топе самых подорожавших за прошлый год продуктов (+23%).

Продажи мяса сократилось незначительно (на 1,5%), причем экономить соотечественники начали именно на чистом мясе и птице — продажи мясных консервов и субпродуктов немного, но увеличись. Цены на мясо и мясопродукты выросли за 2016 год на 10%.

На 2−5% в 2016 году упали продажи сыров, сливочного масла и яиц.

В прошлом году белорусы покупали меньше фруктов и орехов, чем в 2015 году, но значительно большое — овощей и грибов (на 7%). Значительнее всего увеличилось потребление картофеля — почти на 35%, при этом продажи остальных овощей, помимо картошки, упали чуть меньше, чем на 1%.

Увеличились объемы реализации бакалеи. Среди круп значительнее всего выросли продажи овсянки — почти на 20%, а вот гречка «потеряла» 3%. На те же 3% вырос спрос на муку и почти на 2% — на макаронные изделия.

Белорусы начали пить значительно меньше соков: продажи упали на четверть, но на 5% больше минеральной воды. Также сократились продажи практически всех видов алкогольных напитков. Шампанского, водки и пива — почти на 1%, виноградного вина, коньяка и ликеров — около 10%, слабоалкогольных напитков — на 15%. Однако сильнее всего упали продажи плодово-ягодных вин — почти на 28%.

В статистику Белстата не включены данные по продаже микроорганизаций - коммерческих организаций со средней численностью работников до 15 человек включительно за календарный год. 

 
 
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