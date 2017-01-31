|
Корзина покупателя-2016: меньше рыбы и сыров, больше - картошки и овсянки
Белорусы стали экономить на мясе и рыбе, но стали покупать больше свежих овощей и грибов,
Заметнее всего сократились продажи рыбы и морепродуктов — почти на 15%, а также на консервов, икры и ее заменителей — почти 13%. Здесь стоит напомнить, что рыба и рыбные пресервы находятся в топе
Продажи мяса сократилось незначительно (на 1,5%), причем экономить соотечественники начали именно на чистом мясе и птице — продажи мясных консервов и субпродуктов немного, но увеличись. Цены на мясо и мясопродукты выросли за 2016 год на 10%.
На 2−5% в 2016 году упали продажи сыров, сливочного масла и яиц.
В прошлом году белорусы покупали меньше фруктов и орехов, чем в 2015 году, но значительно большое — овощей и грибов (на 7%). Значительнее всего увеличилось потребление картофеля — почти на 35%, при этом продажи остальных овощей, помимо картошки, упали чуть меньше, чем на 1%.
Увеличились объемы реализации бакалеи. Среди круп значительнее всего выросли продажи овсянки — почти на 20%, а вот гречка «потеряла» 3%. На те же 3% вырос спрос на муку и почти на 2% — на макаронные изделия.
Белорусы начали пить значительно меньше соков: продажи упали на четверть, но на 5% больше минеральной воды. Также сократились продажи практически всех видов алкогольных напитков. Шампанского, водки и пива — почти на 1%, виноградного вина, коньяка и ликеров — около 10%, слабоалкогольных напитков — на 15%. Однако сильнее всего упали продажи плодово-ягодных вин — почти на 28%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY изучил данные Белстата по продаже отдельных видов продовольственных товаров организациями торговли Республики Беларусь в 2016 году, чтобы узнать, как...
|
Архив (Разное)
Комментарии