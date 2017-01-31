В Бресте на маршрутах экспрессного сообщения все чаще можно увидеть автомобили, произведенные в странах Западной Европы, нежели «ГАЗели» и созданные на их основе «СемАРы» российского происхождения, пишет «Вечерний Брест».





Это подтвердил директор КТУП «Брестгортранс» Алексей Жогал:

«В августе 2016 года на маршруты выезжало 204 „газели“ и „семара“, а автомобилей западного производства — 223. На 18 января этого года пропорция иная — соответственно 183 и 243 машины. Изменение налицо. Дело не в том, что кто-то запрещает использовать те же „газели“. Но только с соблюдением срока эксплуатации, жестких требований к техническому состоянию, уровню предоставляемой услуги по перевозке пассажиров. В мае-июне состоится ежегодный осмотр автомобилей экспрессного сообщения. Оценивать состояние машин будут специалисты ГАИ, транспортной инспекции, горисполкома, „Брестгортранса“. Могу предположить, что „бусы“, выпущенные с конвейера лет 15 назад, могут и не пройти проверку. А у нас на одном маршруте курсирует автомобиль, выпущенный еще 20 (!) лет назад».



Инфографика: Вечерний Брест

Работники «Брестгортранса» скрупулезно ведут учет нарушений, допускаемых «маршрутчиками». За каждое начисляется определенное количество баллов. В случае превышения «лимитов» штрафа наказание может быть вплоть до расторжения договора о праве работать на маршруте. Постоянно ведется контроль за работой водителей. На всех маршрутках установлена система «Яндекс-Транспорт». Она позволяет в реальном времени отслеживать движение городского транспорта, а потенциальным пассажирам узнать, через какое время к остановке прибудет нужный троллейбус, автобус или маршрутка. Завершается работа по оборудованию системами видеорегистрации маршруток.

Мнение перевозчика

Денис в данном бизнесе семь лет:

«Убежден, что года через два, к 1000-летию города, старых «газелей» и «семаров» на маршрутах практически не останется. Эту тенденцию диктует спрос пассажиров. На нашем маршруте курсируют и «газели», и иномарки. Но мы замечаем, что в спокойное время пассажир предпочитает пропустить «газель», чтобы минут через пять сесть в комфортабельный микроавтобус, следующий в тот же район. В утренние часы пик, когда люди спешат на работу, нам приходится даже уговаривать пассажиров, чтобы не переполняли салон. А иномарки вместительнее. И клиент, повторю, предпочитает ехать с комфортом.

«Газели» уже не выпускаются, сегодня можно купить старенькую примерно за тысячу долларов. «Мерседес-Спринтер» 2008 года в прошлом году обошелся мне в 9000 долларов. Но в него надо было вложить еще деньги, в итоге получилось 12 тысяч. Примерный срок окупаемости при нынешней цене проезда — около трех лет. Кстати, в такие же сроки окупались и «газели». Проблема в приобретении иномарок одна — нехватка свободных средств".

В настоящее время в Бресте перевозки пассажиров по 19 маршрутам экспрессного сообщения осуществляют 69 юридических лиц и 163 индивидуальных предпринимателея 426 микроавтобусами. Из них транспортных средств марки ГАЗ, «Семар» — 183 единицы (со сроком эксплуатации до 10 лет — 51 транспортное средство; 132 — срок эксплуатации 10 лет и более), производства стран Западной Европы — 243 единицы (со сроком эксплуатации до 10 лет — 89, до 13 лет — 194 единицы) Количество транспорта производства стран Западной Европы со сроком эксплуатации 13 лет и более — 49 единиц.