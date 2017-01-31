3,86 километра вплавь, 180,25 — на велосипееде и 42,195 — бегом. Без остановок. Это сорвенования Ironman. SPORT.TUT.BY рассказывает историю Анны Максимовой из Витебска, которой покорилась эта дисциплина. А в 2016 году девушка возглавила один из престижных рейтингов в триатлоне и перевернула представление спортивной отрасли Беларуси о своем виде спорта.



Анна Максимова (справа)

«Не представляю, как буду ехать на велосипеде без зефирки»

Анна Максимова впервые выбралась на максимальную по километражу дистанцию в триатлоне (плавание — 3,86 км, велогонка — 180,25 км и бег — 42,195 км) летом 2016 года. Это случилось на чемпионате Европы в Познани. Анна финишировала четвертой со временем 9 часов 27 минут 42 секунды. Результат 23-летней триатлонистки чиновники оценили высоко и вскоре назначили ей президентскую стипендию.

Триатлон — вид спорта, предусматривающий непрерывное последовательное прохождение участниками этапов, на которых надо плыть, ехать на велосипеде и бежать. Протяженность дистанции зависит от дисциплины соревнований.

— Можно было и лучше выступить, однако организм оказался не готов к такой нагрузке, — пояснила Максимова. — Усталость сказывалась во время велогонки и на последних 20 км бега. Когда сводило ноги, я поднимала носочек на себя — и отпускало. Все, что вливалось в меня, все, что я ела, выходило наружу. Четыре раза меня рвало на этом этапе дистанции, где я потеряла до пяти минут. Еще два раза стошнило после финиша. Конечно, это повод задуматься и внести корректировки на будущих подобных стартах. Может, что-то поменять в питании.

В этот раз ела за два часа до заплыва. У меня была овсянка с медом и чай с овсяным печеньем. Во время гонки пила воду и колу, скушала полбанана, около десяти упаковок углеводного геля, несколько энергетических батончиков. Быстрые углеводы позволяют уже через 5 минут после приема почувствовать прилив сил. Запаса хватит примерно на 20 минут. Помимо прочего съела зефирку, которую привезла с собой. Всегда беру белорусский зефир на «половинки» и длинные дистанции, потому что купить этот продукт за границей сложно. А как же я без зефирки? Не представляю, как буду ехать на велосипеде без нее. Легкая, воздушная — она меня окрыляет.



Дмитрий Лукашенко, глава Президентского спортивного клуба, и Анна Максимова. Фото: sportclub.by

Даже не результат Максимовой, а сам вид спорта поражает. Триатлеты — это люди с развитой до абсолюта выносливостью. Как говорят в таких случаях, у них два сердца.

«Мои соперницы — это метр с кепкой, который состоит из костей, мяса и ведра крови»

Триатлон, как и многоборье, относится к таким видам спорта, в которые обычно не приходят с улицы. Сюда зовут молодых атлетов из узких дисциплин. Вопреки ожиданиям спортивный путь Ани Максимой начался сразу с триатлона. В 11 лет она попала в секцию к Анатолию Буковцу.

— Занятия проходили в школьном спортзале, бассейне и на улице, — вспоминает Анна. — Спортивное ориентирование или прогулки на велосипеде летом и лыжные забеги зимой — все это очень весело. Дружественная атмосфера в коллективе пришлась по душе, поэтому и осталась. В 2005 году выиграла первую медаль в дуатлоне (бег-велогонка-бег), так и пошло-поехало.





Анна из многодетной семьи. У нее две старшие сестры, старший и младший братья. Как водится, много детей рожают пары убежденных людей. Или безответственных. По словам Максимовой, причиной ухода из семьи ее отца стали проблемы с алкоголем. «Он просто числится моим папой», — так спортсменка отзывается о Федоре Максимове.

— Меня очень поддерживал тренер Анатолий Семенович, он очень-очень хороший, — когда Аня углубилась в тему детства, то не смогла сдержать слез. — Почему плачу? Мне не на кого было положиться, кроме как на маму. Она была рада, что у меня все получалось в спорте, водила меня на тренировки. Давала мне все, что могла. С экипировкой же помогали тренер и другие ребята. Они старались через игровую форму оказать помощь. К примеру, я выиграла соревнования, и мне подарили маечку.

Я была уже достаточно взрослой девочкой, чтобы осознавать, как и почему такое происходит. Нет, мне не стыдно, просто больно, что все именно так. Прошлое не вернуть, и если не думать о нем, то все хорошо… Благодарна судьбе за то, что меня окружают такие добрые и отзывчивые люди. Мы до сих пор тренируемся в Витебске вместе. А плачу, потому что очень эмоциональна. Слезы льются непроизвольно.

В то же время на дистанции я кремень. В день гонки думаю только о ней — что поесть, где одеться, где лучше проплыть, чтобы показать лучшее время. После старта вспоминаю слова наставника. Анатолий Семенович и его сын Артем Анатольевич, который тренирует меня сейчас, говорят, что я молодец, что я сильная и не должна ничего бояться. Что я такая же, как мои соперницы — это метр с кепкой, который состоит из костей, мяса и ведра крови. Я все это слышу и думаю: «А ведь они правы!» Стараюсь изо всех сил.

Мама радуется тому, как развивается моя спортивная карьера. «Вот, моя Анечка поехала на соревнования», — рассказывает коллегам на работе. Там со мной все здороваются, спрашивают, где уже побывала и что видела. Когда я на соревнованиях, мы с мамой созваниваемся, и я ей рассказываю, что ела, как выступила, было ли тяжело и многое другое.



Фото: facebook.com/belarustriathlon

«Хочу показать, что не сдалась на полпути, не предала свою мечту»

О том, чтобы выйти на длинную дистанцию, Максимова задумалась четыре года назад. История первого тренера девушки Анатолия Буковца о заплыве в холодных водах Эстонии, который случился в его жизни около тридцати лет назад, вдохновила Анну на личный подвиг.

— Кажется, температура воды была 13 °C, и Анатолий Семенович натирался салом, — улыбается Анна. — Смотришь на него и восхищаешься силой человека! Что я рассказываю друзьям про свой опыт? Как рвало, верно. Ну и про последние 500 метров, где располагалась толпа болельщиков. Люди щедро аплодировали всем тем, кто добрался до финиша. Они как будто говорили: «Молодец, ты справилась! У тебя сильный характер и железная воля». Концовка гонки подарила мне множество положительных эмоций. Хочется снова их пережить!



Фото: facebook.com/belarustriathlon

Если во время велогонки и в беге Максимова способна отыгрывать позиции одну за другой, то плавание — это ее слабое место. И в открытом море она проигрывает соперницам значительно больше, чем на водоемах.

— Девушки из теплых стран с выходом к морю умело пользуются мощью волн. Ты смотришь на них и не понимаешь, как же им удается так оторваться. Никакого другого преимущества, помимо опыта плавания в море, у них нет. Что делаю я? Выбираю соперниц своего уровня из Турции, Австрии, Украины и преодолеваю плавательный этап гонки в этой группе спортсменок.





За плаванием следует велопробег. В случае если температура воды была ниже 20 °C, в транзитной зоне триатлеты снимают гидрокостюм. На это требуется около 10 секунд. Далее они в шлемах садятся на велосипед, к педалям которого уже прикреплена пара обуви, и продолжают участие в гонке, которая завершается марафонским бегом. Все это время на ногах у спортсменов находятся датчики.

​​ « Страна отказала мне в участии в Европейских играх в Баку»

Соревнования на длинные дистанции серии Ironman наряду с выступлением на олимпийской дистанции (плавание на 1,5 км, велогонка — 40 км, бег — 10 км) считаются лучшим, что есть в триатлоне. Нередки случаи, когда олимпийские чемпионы продолжают карьеру в Ironman и добиваются больших успехов. Это случай немца Яна Фродено. На Играх в Пекине в 2008 году, а позже на чемпионатах мира Ironman в 2015 и 2016 году он выигрывал золотые медали.

Анна мечтает о поездке на Олимпиаду в Токио и будущих победах в Ironman, которые заставят гордиться ее успехами маму, тренеров, друзей детства.

— Да, я маленькая и хрупкая, но хочу показать, что не сдалась на полпути, не предала свою мечту и могу больше. Это мной движет, — объяснила железная леди.



Фото: facebook.com/belarustriathlon

Для того чтобы приблизиться к результатам лучших триатлонисток в Ironman, ей необходимо «скинуть» около одного часа. На решение задачи потребуется время. На данном этапе гораздо важнее подтвердить успех на Евро-2016 и оправдать доверие руководителей спортивной отрасли, которые пока присматриваются к триатлону. Это Максимовой по силам. 2016 год она завершила на первой строчке рейтинга Международного союза триатлона на длинных дистанциях.



Скриншот с сайта triathlon.org

— Этапов Ironman много, они проводятся по всему миру. Участие в них — достаточно дорогое удовольствие. Гораздо дешевле соревноваться поблизости от Беларуси. В 2017 году планирую снова выступить на «длинной» Европе, чемпионате Европы по дуатлону (бег+велогонка+бег), чемпионате Европы в «спринте», чемпионатах и кубках страны.

Переключение с одного вида на другой отнимает силы, но жаловаться грех. Сочетание одного с другим принесло мне поддержку со стороны государства, а вместе с ней и деньги. Они позволяют купить кроссовки получше, питаться лучше, а также выезжать на некоторые проверочные турниры за свой счет. Невероятно! Обычно триатлетам не помогают на таком уровне. Доверие мотивирует, хочется доказать, что не зря в меня поверили и дали президентскую стипендию… Что же касается Ironman, то к нему нужно долго и целенаправленно готовиться. В этот период не может быть других стартов, что пока мне не подходит. Чемпионат мира в Канаде для меня тоже под вопросом. Неизвестно, будет ли финансирование…





Отношения Максимовой со спортивной отраслью Беларуси не были простыми. Как утверждает спортсменка, ставку в министерстве спорта и туризма у нее забрали спустя год выплат. Причина — в медицинском заключении. Кардиологи долго спорили, может ли Аня заниматься спортом. Они отмечают, что в состоянии покоя ее сердце напряжено, а под нагрузками работает нормально. В ноябре 2016 года врачи наконец договорились, посчитав это особенностью Анны. Ставку в Минспорта и туризма ей должны вернуть.

Еще одна неприятная история связана с недопуском Максимовой на Европейские игры 2015 года в Баку, хотя триатлонистка завоевала лицензию.

— Страна отказала мне в участии, — сказала она. — Решили меня не отправлять, так как посчитали, что престиж Беларуси может быть подорван, если я не попаду в восьмерку, а стану, скажем, 20-й. Белорусская федерация триатлона хотела отправить меня в Баку за свои деньги. На такое предложение снова получили отрицательный ответ.



Вадим Девятовский, глава Белорусской федерации легкой атлетики, и Анна Максимова (слева). Фото: gorod212.by

Максимова ценит любую возможность соревноваться, пусть даже с легкоатлетами или во время спортивно-массовых мероприятий. В 2015 году на Минском полумарафоне она стала восьмой, отстав от победительницы Ольги Мазуренок на 12 минут 51 секунду. В 2016 году во время «Славянского забега», который проходил в родном для Ани Витебске, финишировала со вторым результатом на дистанции 8 км.

— Очень люблю стартовать. С детства готова ко всему — лишь бы дома не сидеть. Не в смысле «сбежать из дома», а пережить что-то новое. Помню, как на поезде ездила на соревнования в Могилев. Там еще не была, поэтому была открыта для впечатлений. Сейчас развлекательная программа у меня на втором месте, главное — хорошо выступить.

Белорусская федерация триатлона нынче борется за то, чтобы этот вид спорта был включен в программу Европейских игр 2019 года в Минске. Если это случится, то у Максимовой уже есть план, где провести турнир по олимпийским правилам. Это может быть как Заславское водохранилище, так и столица. Тогда заплыв — в аквапарке, заезд на велосипедах — по проспекту Победителей, а забег — на велодорожке вдоль Свислочи.