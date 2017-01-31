Февраль для столичного проката выдался богатым не только на сексуальные изощрения (новая порция «50 оттенков серого» вот-вот выйдет на экраны), но и на фестивальные хиты в преддверии «Оскара». AFISHA.TUT.BY уверена, что «Логана» и «Обитель зла» вы найдете самостоятельно, а вот оригинальное авторское кино — вряд ли.





Когда: с 2 февраля. Где: «Беларусь», «Ракета». Режиссер: Бен Янгер. О чем кино: Винни Пациенца — один из самых выдающихся чемпионов по боксу по прозвищу Пазманский дьявол. Его карьера была на самом пике, но страшная авария в одночасье разрушила все планы. Врачи говорили, что он больше никогда не сможет ходить. Однако Винни решил вернуться на ринг во что бы то ни стало.

Почему смотрим: основанная на реальных событиях история боксера — не новость для мира кино. Новость, например, то, что тюфяковатый Майлз Теллер (помните барабанщика в «Одержимости»?) играет дерзкого качка с завидным упорством. И делает это поразительно, надо сказать.

«Пазманский дьявол» даже не лучшее, что выходило в США на тему сильного человека, победившего обстоятельства. Но это однозначно крепкая и цельная история, которая придется по вкусу поклонникам байопиков про селфмэйд парней с окраин одноэтажной Америки.

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Когда: с 9 февраля. Где: «Пионер». Режиссер: Вим Вендерс. О чем кино: Дивный летний день. Садовая терраса с видом на Париж. Под сенью деревьев двое ведут откровенную беседу, делясь воспоминаниями. Но у этого доверительного разговора есть свидетель. Это писатель, который со стороны наблюдает за парой. Он пишет книгу, то ли подслушивая героев, то ли их воображая.

Почему смотрим: режиссер картины Вим Вендерс — тот самый автор «Неба над Берлином» и «Алисы в городах». Его новая картина предельно статична, ограничена количеством персонажей, местом и временем действия, а также гиперразговорна. Все это в случае любого другого автора стало бы трещинами на ровной драматургии, но Вендерса это не коснется. Бонусом для меломанов — участие в картине Ника Кейва.

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Когда: с 9 по 15 февраля. Где: «Мир». Режиссеры: Жак Перрен, Жак Клюзо. О чем кино: Тысячу лет назад Европа была покрыта бесконечными лесами, где безраздельно правили зубры, лисы, волки, лоси и олени. Их королевством была первобытная непролазная чаща, которая простиралась через весь континент. Сердце ее находилось в Беловежской пуще — теперь, пожалуй, единственном сохранившемся ее фрагменте. В этом таинственном лесу разворачивается невероятная история самой дикой и еще не тронутой рукой человека природы.

Почему смотрим: документальный фильм невероятной красоты от создателей «Океанов». Фильм «Времена года» продолжает популярный природоведческий цикл режиссеров Жака Перрена и Жака Клюзо. На этот раз авторы приглашают в необычный мир реликтовой пущи, чтобы глазами ее обитателей показать нам историю природы, нашего континента и человека от ледникового периода до настоящего времени.

Проект Перрена и Клюзо интересен не столько любителям природы и экологии, сколько вообще любому белорусскому зрителю. Выразительные натурные съемки животных в кадре и белорусская речь — за кадром как дополнительный стимул сходить на сеанс.

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Когда: с 14 февраля. Где: «Беларусь», «Ракета». Режиссер: Андрей Кончаловский. О чем кино: Ольга, русская аристократка, эмигрантка и участница французского Сопротивления, во время неожиданной проверки арестована нацистами за то, что прячет еврейских детей. В тюрьме ею увлекается Жюль, француз-коллаборационист, который ведет ее дело и в обмен на интимные отношения, кажется, готов смягчить ее участь. Ольга готова на все, чтобы избежать пыток, но ее надежда на свободу быстро рассеивается, так как события принимают неожиданный поворот — Ольгу отправляют в концентрационный лагерь, где ее жизнь становится адом.

Почему смотрим: одна из самых важных российских картин прошлого года. «Рай» был отмечен не только на родине (премии «Золотой орел» в категории «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая женская роль»), но и на крупнейших международных кинофестивалях («Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля). Стилизованный под документальный фильм-хронику с встроенными интервью, «Рай» приближает зрителя к одной из самых больших катастроф в мировой истории. И сам подходит опасно близко к пониманию того, что такое ад на земле и что такое — насилие над душой. И пусть фильм Кончаловского не попал в финальный список номинантов на «Оскар», он достоин зрительского внимания.

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Когда: с 16 февраля. Где: «Пионер». Режиссер: Гарт Дэвис. О чем кино: Мальчик из трущоб, Сару, потерялся в возрасте 5 лет. Ему удалось выжить и найти новый дом в Австралии. 25 лет спустя он чудом вернулся в родной дом и встретился с матерью.

Почему смотрим: а вот, собственно, и один из номинантов на «Оскар». Чуть облагороженный Дев Патель («Миллионер из трущоб»), Николь Кидман и Руни Мара в истории о поисках дома, родных и своих корней. Ностальгическая мелодрама в лучших традициях «Оскара» с крепкими актерскими работами и запоминающимся саундтреком.

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Когда: с 16 по 22 февраля. Где: «Дом кино», «Ракета», «Центральный», оба Silver Screen. Режиссер: Джим Джармуш. О чем кино: Жизнь Патерсона — сплошная романтика: он работает водителем автобуса в городе Патерсон, штат Нью-Джерси, в свободное время пишет стихи для любимой жены Лоры. Патерсон облачает красоту повседневности в стихи и встречает поэтов повсюду — такова магия этого города, родины поэтов Аллена Гинзберга и Уильяма Карлоса Уильямса. Это история одной влюбленной пары создает настоящую оду современной жизни, где среди простых радостей и ежедневных забот мерцает вечная красота.

Почему смотрим: один из главных фильмов прошлого года (второй смотрите ровно через один пункт), поэтичный и трогательный «Патерсон» уже был на минских экранах. В рамках ММКФ «Лiстапад» билеты разобрали буквально в считаные дни, так что теперь у широкой публики есть возможность наверстать упущенное.

Каждую новую работу Джармуша фестивальный мир ждет с особым трепетом. «Патерсон» с виду простой и милый фильм о понятных каждому вещах оказывается всеобъемлющим, говорящим на универсальном языке, находящим красоту в малом. В белорусский прокат картина выходит одновременно с российским, а значит, мы смело можем почувствовать себя в авангарде.

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Когда: с 23 февраля. Где: «Беларусь», «Пионер», «Центральный», оба Silver Screen. Режиссер: Пабло Ларраин. О чем кино: О Жаклин Кеннеди — первой леди Соединенных Штатов в начале 60-х, самой популярной женщине своего времени, иконе стиля — написаны десятки книг и снято немало фильмов, но огромный интерес к ее жизни с годами не угасает. В этой ленте авторы воспроизвели один из трагических моментов в американской истории — убийство президента Кеннеди в Далласе — и последовавшие за ним несколько дней, показав эти события глазами самой Жаклин. Весь мир восхищался ее стойкостью, достоинством и самообладанием. Но что на самом деле пережила эта женщина?

Почему смотрим: Натали Портман в роли первой леди в трогательной автобиографической картине. История сильной женщины переворачивается в историю одной актрисы — здесь, правда, очень много Портман, но она неповторима и незабываема. Веса картине добавляют и призы за сценарий на Венецианском кинофестивале. Посмотреть «Джеки» стоит как ради автобиографических подробностей или характеров персонажей, так и затем, чтобы увидеть оду женщине. Главное теперь протиснуться через толпу феминисток, которые будут штурмовать кассы кинотеатров.

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Когда: с 23 февраля. Где: «Ракета». Режиссер: Марен Аде. О чем кино: Бывший учитель музыки, весельчак и выдумщик, Винфред решает наладить отношения с дочерью, успешным бизнес-консультантом одной из престижных корпораций. Чтобы завладеть ее вниманием, он выдает себя за эксцентричного бизнесмена Тони Эрдманна. Своими уморительными и шокирующими выходками он надеется изменить ее представление о жизни и завоевать место в ее сердце.

Почему смотрим: еще один главный фильм прошлого года в столичном прокате. «Тони Эрдманн» мы даже включали в топ-20 лучших независимых фильмов прошлого года , и вот почему.

Марен Аде рукоплескали на мировых кинофестивалях и назвали сенсацией года. В «Тони Эрдманн» в фокус объектива Аде попала вечная тема отцов и детей. Немка уловила множество нюансов в том, как порой сложно выстраиваются взаимоотношения между самыми близкими людьми. И для каждого из аспектов нашла кинематографическое воплощение. У Аде получилось сделать фильм, который будет понятен и близок как адептам тяжеловесного европейского артхауса, так и тем, кто смеется над шутками Галустяна.

Немецкая ирония прицеливается в корпоративную культуру и пресыщенное буржуазное общество и попадает в яблочко с первого раза. Это фильм о рабстве в наглаженных блузах и приталенных пиджаках, о свободе в ростовом костюме йети и с накладными зубами. О близости и о том, как она подменяется и подавляется. О важности момента и о том, как редко мы бываем искренни сами с собой, что уж говорить об окружающих. О любви, наконец. Так талантливо обо всем перечисленном в Германии не снимали со времен, кажется, падения стены. А на постсоветском пространстве — со времен приставки «пост-».

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Когда: с 24 по 27 февраля. Где: «Центральный». Режиссер: Джанфранко Рози О чем кино: Самуэле 12 лет. Он живет на острове посреди моря, ходит в школу, любит стрелять из рогатки и охотиться на птиц. Ему нравятся игры на суше, несмотря на то, что все вокруг живут одним морем, и тысячи мужчин, женщин и детей устремляются на его остров Лампедуза. Вот уже 20 лет этот остров служит символическими вратами в Европу, куда в поисках свободы и лучшей жизни спешат те, кто бежит от войн, дискриминации и социальных потрясений.

Почему смотрим: документальный фильм с десятком фестивальных наград за плечами. Актуальнейшая для Европы тема миграции здесь подана через поэтику созерцания глазами служащих береговой охраны. Тем самых, кто каждый день сталкиваются с десятками прибывших в поисках лучшей доли на остров Лампедуза. С этими проблемами контрастирует размеренная жизнь острова и его обитателей, в которую со свежим морским ветром прибывают волны мигрантов. При этом, несмотря на документальную основу, «Море в огне» не пускается в социальные живописания и не пестрит лозунгами.

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Параллельно в столичном прокате в феврале пройдет проект Cinemascope: Restart — возвращение мировой классики на большой экран. 24, 25 и 26 февраля в «Москве» покажут все три части «Властелина колец» на языке оригинала с русскими субтитрами.





А проект TheatreHD пополнится еще несколькими фильмами-выставками. 4 февраля в «Центральном» покажут «Леонардо» HD — о гении итальянского искусства Возрождения.

18 февраля зрители увидят «Сады в живописи — от Моне до Матисса» — документальный фильм о том, как Ван Гог, Писсарро, Боннар, Сарджент и Матисс обращались в своей живописи к теме (тут вы можете применить дедукцию и догадаться и без нас) садов.