LADY.TUT.BY при поддержке «Альфа-банка» представляет новый сезон проекта о серьёзном бизнесе с женским лицом — «Леди Босс — 2017».





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В этом году проекту исполняется 6 лет. Подобно ребёнку, он уже давно и уверенно заговорил (и заставил других говорить о себе!), крепко встал на ноги и заручился поддержкой верных друзей. Тем не менее проект открыт новым урокам, а главное — людям, которые сами хотят научиться новому, стать успешнее и продуктивнее, вывести своё дело на новый уровень качества, узнаваемости и клиентского доверия!

Коротко о главном:

Шестой год подряд «Леди Босс» собирает 12 самых успешных и известных бизнес-леди Беларуси, чтобы они рассказали о своем деле всей стране и доказали: женщинам — место на корабле большого бизнеса! Конкурс ежегодно приковывает внимание бизнес-элиты Беларуси, ведущих СМИ и всех, кому интересна расстановка фигур в деловой жизни нашей страны.

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В этом сезоне стать участницей может каждая леди, которая руководит серьезными процессами и большим коллективом в крупной и престижной компании (численность компании не менее 100 человек). Топ-менеджеры, коммерческие директора получают уникальный шанс вывести любимую компанию на новый уровень и «прокачать» профессиональные и личностные качества на престижной рекламной площадке TUT.BY. Это подарок от оргкомитета, который уверен: вписать свое имя в историю «Леди Босс» достойны не только учредители, но и талантливые, яркие управленцы без этого статуса.

Если это ваш случай, то, быть может, он тот самый — счастливый?

Мы ждем вашу заявку по адресу: lady_boss@tutby.com.

В письме укажите ФИО, контактный телефон, должность и название компании, а также краткое описание потенциальной участницы проекта — себя или вашего руководителя. Также, пожалуйста, не забудьте прикрепить фото.

Информация для партнёров: если вам интересно взаимодействие с ключевыми фигурами бизнес-элиты Беларуси, сотрудничество с эффективной рекламной площадкой и полезные партнёрские связи, мы готовы предложить вам интересное, плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.

Чтобы стать партнёром, отправьте письмо с темой «Партнёрство в проекте „Леди Босс“» по адресу lady_boss@tutby.com, укажите, какую компанию вы представляете и что производите, а в ответ оргкомитет свяжется с вами для предложения.

Лучше один раз попробовать на себе, чем сто раз прочесть о том, как это. Если вы чувствуете желание стать частью проекта «Леди Босс», но не уверены, что ваши ожидания совпадут с реальностью — этот материал для вас. Яркие участницы прошлых сезонов рассказали о своём опыте честно и без прикрас. Некоторые даже предостерегли от участия… Почему?

Дарья Шиманская, участница «Леди Босс — 2015», учредитель медицинского центра « Антес Мед » (генерального партнёра проекта «Леди Босс — 2016»)

Я хочу предупредить будущих участниц о причинах, по которым им… не нужно участвовать в «Леди Босс — 2017»!

Не участвуйте в «Леди Босс», если:

Ваш бизнес не готов обслужить поток клиентов в 4 раза больше, чем сейчас. Если у вас достаточно друзей и подруг и вы не хотите расширить свой круг знакомств. Если вы и так очень часто посещаете светские мероприятия и у вас нет времени на развлечения. Если о вас много пишут в интернете и в СМИ, то идти в проект тоже не нужно. Если вы не нуждаетесь в бизнес-советах от коллег, никогда не подавайте заявку в проект «Леди Босс».

Алена Авдеенко, участница «Леди Босс — 2016», акционер и директор по продажам ОАО « Лидское пиво »

— Просматривая ленту ФБ, я ежегодно видела проект «Леди Босс» и участниц. Думала, интересно, а как это — участвовать в проекте? В детстве мечтала стать актрисой, писала сценарии сказок, затем, привлекая одноклассников, делала постановку для подшефного класса. Где-то в глубине души всплыли те воспоминания и желание окунуться в подобную творческую атмосферу. И вот все сошлось в 2016 году, когда у меня появилась такая возможность. Я была безмерно рада, когда из огромного количества претендентов на участие выбрали мою кандидатуру.

Но радость вскоре сменилась замешательством. В жизни мы чувствуем себя состоявшимися бизнес-леди, успешными лидерами и, что греха таить, просто лучшими. А в проекте собираются 12 таких лучших, успешных, состоявшихся бизнес-леди.

И, конечно же, чтобы ни говорила каждая из леди, все хотят быть первыми и победить. Лидер не мыслит иначе. Не буду говорить о том, в каком темпе ты проживаешь эти 2,5 месяца проекта. Но хочу отметить, что за это время все, у кого не выстроены процессы в компании, понимают, где есть пробелы, так как компания должна свободно функционировать в ваше отсутствие.

Ты учишься, если еще не умеешь, совмещать несовместимое, делать несколько абсолютно разных дел одновременно. Ты приобретаешь новые навыки, новые знакомства, новых друзей. Ты расширяешь границы как свой личности, так и бизнеса. Ты учишься тому, о чем даже не мечтал и никогда не думал, ты открываешь новые грани собственного «я». У тебя появляется чувство прекрасного и твой стиль приобретает четкие грани. У тебя появляются новые хобби и увлечения. Ты никогда не будешь прежним после участия, потому выйдешь на новый уровень развития, личностный и профессиональный. Ты станешь узнаваемой, не только в среде бизнеса, но и соседями по дому, даже если ты въехала туда недавно. У вас есть еще сомнения, принимать ли участие в проекте?!

Алла Резникова, участница «Леди Босс — 2016», управляющий партнёр ООО «Санаторий-профилакторий Лесное Рудня»

— Очень сложно ответить на вопрос, что такое проект «Леди Босс» и что он дал тебе. Уже позади все волнения и переживания, уже не надо никуда бежать и подстраивать свою жизнь под жесткий график. Хотя, когда приходят сообщения в группе «Леди Босс», тебя еще немного нервно подергивает ожидание новых заданий. (Смеется.)

Все это уже пройдено, и сейчас пришло осознание, что это один из немногих ярких моментов в жизни и повторить его нельзя. «Леди Босс» — это мои милые девчонки, без многих я не представляю сейчас свою жизнь, ведь получить настоящего друга в недетском возрасте — это так сложно и ценно.

«Леди Босс» — это чувство крепкого тыла, когда понимаешь, что в твоей профессиональной среде есть люди, готовые поддержать тебя. «Леди Босс» — это новый бизнес, который без этого проекта не состоялся бы.

А еще у меня появилась мечта. Я хочу еще раз участвовать в конкурсе, не в этом году и не в следующем, а лет так через 20! Это очень хороший стимул подпитаться жизненной энергией! Так что, «Леди Босс», я не говорю тебе «прощай», я говорю: встретимся через 20 лет!

Анастасия Унучек, победительница проекта «Леди Босс — 2013» (в период участия в проекте — директор медицинского центра «Оптимед», сегодня — учредитель собственной компании)

— Проект «Леди Босс» — это полет на самолёте в новое место: вначале ты в предвкушении покупаешь билет, потом наступает тот самый день и самолёт поднимается над землёй. Тогда у тебя появляется реальная возможность посмотреть на себя, бизнес, взаимоотношения и другие неотъемлемые составляющие твоей жизни с высоты птичьего полёта. И ты понимаешь, сидя в мягком кресле аэроплана, как много тебе ещё предстоит и в то же время как просто это все исполнить. А если ещё повезёт с соседями, то полет пройдёт максимально комфортно и душевно. А потом самолёт начнёт приземляться на новую землю и, когда приземление произойдёт, наступит черёд аплодисментов за то, что все так удачно завершилось.

Но пролетев высоко над землёй, ты уже никогда не будешь прежним. А замечательная команда профессиональных пилотов, возглавляемая капитаном, руководителем проекта Светланой Зере, сделает этот полет увлекательным, запоминающимся и веселым. Знайте, что, позволив себе участие в проекте «Леди Босс», вы откроете новые грани себя, вы встретите единомышленников, которые могут не только понять вас, но и почувствовать каждой клеточкой. И если вы читаете эти строки, то для вас важно развитие себя. Ведь чем больше вы вкладываете в себя, тем больше процветают все важные для вас сферы жизни. Таким стал для меня проект «Леди Босс»: я поменялась, выросла и вместе со мной поменялось многое вокруг меня.

Но лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать. Я желаю вам здорового энтузиазма, наслаждения процессом и личных побед, о которых вы мечтаете!

Анастасия Сорокина, участница «Леди Босс — 2016», директор « Школы шахмат »

— Прошло чуть меньше года с начала увлекательного путешествия в моей жизни — проекта «Леди Босс — 2016»!

Для меня самое важное в проекте — люди, которые были в нем и около него! Новые осуществленные возможности и идеи, которые раскрылись передо мной во время проекта и, конечно же, после него!

Три сложных, но незабываемых месяца! Время, в которое я смогла побыть не только леди босс, но и утонченной леди, а порой и настоящей шахматной королевой! Преодоленные барьеры, страхи, сомнения — это было давно! Красота, изящество, познание себя — это было недавно и остается со мной, благодаря проекту «Леди Босс»!

Дарья Сармонт, участница «Леди Босс — 2016», владелец группы компаний SARMONT

— Иногда мы принимаем решения, которые впоследствии очень сильно влияют на нашу жизнь, меняют наше отношение к привычным вещам, позволяют отыскать новые смыслы, помогают качественно измениться внешне и внутренне.

Когда я принимала решение об участии в проекте «Леди Босс», то не рассматривала это как конкурс, в котором нужно доказывать свою успешность. В первую очередь для меня это был шанс попробовать что-то новое и интересное, зарядиться энергией через знакомство с новыми людьми, через обмен опытом с другими участницами проекта, через возможность попробовать сделать то, что никогда раньше не делал (например, освоить азы управления яхтой). И раз жизнь предоставляет такой шанс — надо им обязательно воспользоваться!

От проекта я получила гораздо больше, чем предполагала.

Самое главное и ценное — это возможность на протяжении 3 месяцев общаться с интереснейшими и уникальными людьми, многие из которых сегодня — это уже хорошие друзья, партнёры по бизнесу, люди, с которыми всегда рад встрече.

В проекте было все: и адреналин, когда мы пережили шторм на яхте; и смех, когда пришлось примерить на себя роль горничной, а пододеяльник огромного размера не поддавался; и накал страстей, когда мы защищали свои вирусные ролики в Латвии; и страх публичного выступления, когда надо было на большую аудиторию площадки tut.by рассказать о себе, о самом сокровенном и личном, о своих жизненных ценностях и приоритетах; ощущение счастья, полета во время фотосессии с Татьяной Тихомировой, и огромный приток энергии во время «квеста» на улицах Вильнюса. Все не передашь!

Поэтому я очень рекомендую, дорогие бизнес-леди, — не раздумывайте, пробуйте, используйте все возможности, которые дарит вам жизнь, чтобы почувствовать ее во всей полноте, во всех ее самых ярких красках. Проект «Леди Босс» может все это вам подарить, если вы сами готовы принять такой подарок судьбы! Удачи!

Ольга Иваненко, участница «Леди Босс — 2015», коммерческий директор-учредитель ООО «БизнесСтарт»

— Мы живем в цикличном мире, где каждый наш день похож на предыдущий с минимальными отклонениями. Мое участие в «Леди Босс — 2015» было для меня вызовом, изменением моего собственного цикла, и я этому очень рада! Прошло уже почти 2 года, а маятник перемен продолжает раскачиваться! Новые высоты, новые горизонты и новые возможности — вот что для меня «Леди Босс»!

Галина Кравченко, участница «Леди Босс — 2015», владелица группы компаний «Файнеза», «Виптурс» и «Опстройэко»

За все мои 24 года в бизнесе — это первый проект, в котором я имела возможность показать всю свою силу, решительность и в то же время мягкость и женственность.

Я не ожидала, что мое участие в проекте «Леди Босс — 2015» увенчается такой поддержкой моей команды, такими эмоциями моих близких и такой гордостью моей семьи за мои успехи.

Уметь встречать каждое утро с улыбкой и сиять каждый вечер, иметь силу и смелость, чтобы удивляться и радоваться каждому дню, уметь жить в гармонии — все это открыл для меня проект «Леди Босс».

Мы, «Леди Босс — 2015», можно сказать, стали настоящей семьей, члены которой работают совсем в разных сферах и направлениях, но идут к одной цели и любят проводить время вместе!

Было столько моментов, которые хочется положить на одну из самых важных полочек памяти. Ведь, как говорится, «хорошо прожитая жизнь — это жизнь, о которой есть что рассказать своим внукам». Мне будет о чем поведать моим внукам, в том числе и про участие в проекте «Леди Босс — 2015»!

На проекте я делала для себя открытия и меняла свою жизнь, жизнь своих близких только к лучшему. Я вспоминаю Галину Кравченко, которая жила во мне до проекта «Леди Босс», и я безумно рада, что я узнала ее совсем иной, новой! Нынешняя я — мне больше по вкусу!

Справка о проекте Организатор проекта: сайт для настоящих женщин LADY.TUT.BY . Руководитель проекта: Светлана Зере. Куратор проектной группы: Татьяна Калюжная. Автор идеи проекта для деловых женщин: Ольга Тимкина. Проект основан в 2008 году в Новосибирске. На территории Республики Беларусь впервые прошел в 2012 году. Количество участниц проекта — 12 бизнес-леди.

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