МИНСК, 1 фев — Sputnik. Военно-морские учения "Морской щит-2017" при участии Украины и семи стран — членов НАТО стартуют в среду в Черном море; в ходе учений будут отработаны стандартные методы отражения воздушных, подводных и наземных атак, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Румынии .

Учения, в которых примут участие порядка трех тысяч военнослужащих из Румынии, Болгарии, Греции, Турции, США, Канады, Испании и Украины, продлятся десять дней. Кроме того, в "Морском щите" будут задействованы 11 военных судов и четыре самолета Румынии, шесть самолетов и пять военных судов других стран-участниц.

Военные маневры пройдут в восточной части Черного моря на площади порядка 80 тысяч квадратных километров. Координацию хода учений будет осуществлять командующий румынским флотом.