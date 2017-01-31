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НАТО и Украина начинают военно-морские учения в Черном море

01.02.2017 08:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 фев — Sputnik. Военно-морские учения "Морской щит-2017" при участии Украины и семи стран — членов НАТО стартуют в среду в Черном море; в ходе учений будут отработаны стандартные методы отражения воздушных, подводных и наземных атак, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Румынии.

Учения, в которых примут участие порядка трех тысяч военнослужащих из Румынии, Болгарии, Греции, Турции, США, Канады, Испании и Украины, продлятся десять дней. Кроме того, в "Морском щите" будут задействованы 11 военных судов и четыре самолета Румынии, шесть самолетов и пять военных судов других стран-участниц.

Военные маневры пройдут в восточной части Черного моря на площади порядка 80 тысяч квадратных километров. Координацию хода учений будет осуществлять командующий румынским флотом.

 
Теги: Минск
 
 
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В учениях "Морской щит" будут задействованы 16 надводных кораблей, одна подводная лодка и десять самолетов.

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