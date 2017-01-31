Когда за окном одни серые будни сменяют другие, поднять настроение сможет тающее во рту домашнее печенье. Простые ингредиенты, набор специй по вкусу, немного времени — и вкусное чаепитие обеспечено. Для приготовления этого печенья вам понадобится мясорубка. Если своего девайса нет — можно попросить у друзей, а заодно и продегустировать с ними результат.





Ингредиенты:

500 г муки

170 г сахара

150 г сливочного масла

100 г сметаны

2 яйца

1 ч.л. соды (погасить яблочным уксусом)

1/3 ч.л. соли

1 ч.л. корицы

1/3 ч.л. имбиря

1/3 ч.л. кардамона





Приготовление:

Сливочное масло растопить в микроволновой печи и охладить. Взбить яйца с сахаром и солью, добавить сметану комнатной температуры, охлажденное масло и взбить все вместе до однородной консистенции. Муку соединить со специями и гашеной содой. К взбитой яичной смеси добавить половину муки и перемешать (можно миксером на низких оборотах). Затем всыпать оставшуюся муку и перемешать деревянной ложкой. Выложить тесто на рабочую поверхность, предварительно припыленную мукой. Далее из него руками сформировать шар, обернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник минимум на полчаса. Разогреть духовку до 190 градусов. Достать мясорубку со специальными насадками для печенья. Выбрать подходящую и закрепить ее. Противень застелить пергаментом, смазать растительным маслом. Достать 1/3 охлажденного теста и пропускать его через мясорубку, подхватывая рукой и отрезая кусочки одинаковой длины. Формировать печенье на свое усмотрение — завитками, полосками и др. Затем укладывать на противень на расстоянии не менее 1,5−2 см друг от друга.





Выпекать около 30 минут в зависимости от мощности духовки, пока не подрумянится низ печенья.





Повторить для оставшегося теста (можно на следующий день).

Приятного аппетита!