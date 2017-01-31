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Готовим сами: домашнее печенье

01.02.2017 08:50 — Разное | Tut.by  
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Когда за окном одни серые будни сменяют другие, поднять настроение сможет тающее во рту домашнее печенье. Простые ингредиенты, набор специй по вкусу, немного времени — и вкусное чаепитие обеспечено. Для приготовления этого печенья вам понадобится мясорубка. Если своего девайса нет — можно попросить у друзей, а заодно и продегустировать с ними результат.


Ингредиенты:

  • 500 г муки
  • 170 г сахара
  • 150 г сливочного масла
  • 100 г сметаны
  • 2 яйца
  • 1 ч.л. соды (погасить яблочным уксусом)
  • 1/3 ч.л. соли
  • 1 ч.л. корицы
  • 1/3 ч.л. имбиря
  • 1/3 ч.л. кардамона


Приготовление:

  1. Сливочное масло растопить в микроволновой печи и охладить.
  2. Взбить яйца с сахаром и солью, добавить сметану комнатной температуры, охлажденное масло и взбить все вместе до однородной консистенции.
  3. Муку соединить со специями и гашеной содой.
  4. К взбитой яичной смеси добавить половину муки и перемешать (можно миксером на низких оборотах). Затем всыпать оставшуюся муку и перемешать деревянной ложкой.
  5. Выложить тесто на рабочую поверхность, предварительно припыленную мукой. Далее из него руками сформировать шар, обернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник минимум на полчаса.
  6. Разогреть духовку до 190 градусов. Достать мясорубку со специальными насадками для печенья. Выбрать подходящую и закрепить ее. Противень застелить пергаментом, смазать растительным маслом. Достать 1/3 охлажденного теста и пропускать его через мясорубку, подхватывая рукой и отрезая кусочки одинаковой длины. Формировать печенье на свое усмотрение — завитками, полосками и др. Затем укладывать на противень на расстоянии не менее 1,5−2 см друг от друга.


Выпекать около 30 минут в зависимости от мощности духовки, пока не подрумянится низ печенья.


Повторить для оставшегося теста (можно на следующий день).

Приятного аппетита!

 
 
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Простые ингредиенты, набор специй по вкусу, немного времени - и вкусное чаепитие обеспечено.

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