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Готовим сами: домашнее печенье
Когда за окном одни серые будни сменяют другие, поднять настроение сможет тающее во рту домашнее печенье. Простые ингредиенты, набор специй по вкусу, немного времени — и вкусное чаепитие обеспечено. Для приготовления этого печенья вам понадобится мясорубка. Если своего девайса нет — можно попросить у друзей, а заодно и продегустировать с ними результат.
Ингредиенты:
Приготовление:
Выпекать около 30 минут в зависимости от мощности духовки, пока не подрумянится низ печенья.
Повторить для оставшегося теста (можно на следующий день).
Приятного аппетита!
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Простые ингредиенты, набор специй по вкусу, немного времени - и вкусное чаепитие обеспечено.
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