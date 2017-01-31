



Москва не смогла лишить Прибалтику доходов от транзита российских грузов. Зимой порты В России замерзают, и страна не может обойтись без Латвии.

Политический климат и война санкций не смогли остановить поток отдельных российских грузов в латвийские порты - к концу прошлого года они оказались переполнены российским углем, пишет ВВС .

Транспортная сфера составляет около 10% ВВП Латвии: большая часть этих доходов - плата за транзит, большая часть транзита - российские грузы. Поэтому любой кризис в транзитной сфере может подорвать работоспособность не только смежных отраслей или определенных регионов, но и всей экономики.

С самого начала украинского кризиса было немало поводов для пессимизма - сыграли тут свою роль и война санкций, и обещания Москвы - официальные и неофициальные - оставить Прибалтику без грузов.

К примеру, компания "Трансфнеть" давно объявила о том, что к 2018 году собирается перевести экспорт в отечественные порты. В итоге за 2016 год оборот нефтепродуктов в латвийских портах упал на четверть. Считалось, что за нефтепродуктами последуют и другие грузы, и местным портам останется только считать убытки.

Однако катастрофы удалось избежать: несмотря на санкции, обещания и общий геополитический фон, с начала осени на 70% тут увеличился объем отгрузки угля. Уголь имеет российское происхождение, экспортеры - тоже. Причин тому есть несколько: и рост цен на мировом рынке, и подмерзшие российские порты.

"Политические заявления не всегда стыкуются с реальностью - особенно в том, что касается транзита. За последние месяцы в Рижском порту достигнута максимальная перегрузка угля. В декабре стояло 80 эшелонов по 50 вагонов, потому что уголь не могли даже сразу разгрузить", - говорит Русской службе Би-би-си председатель правления Рижского свободного порта и вице-мэр Риги Андрис Америкс.

В итоге Рижский свободный порт, который готовился потерять 10% объемов, потерял 7,5%. С сентября по декабрь объем угля тут вырос на треть, в Вентспилском порту - почти в 10 раз, в Лиепайском порту - в 2,5 раза.

Глава Латвийской ассоциации портов Карлис Лейшкалнс не считает, что это свидетельствует о смене вектора в настроениях Москвы, однако признает: вряд ли даже российская политика сможет совершенно вывести все грузы из Прибалтики.

"С официальными российскими властями не согласен Дед Мороз, - говорит он. - А климат превыше всего. Русские порты замерзают, а когда они замерзают, люди должны выполнять свои контракты - они ищут более, так сказать, спокойные порты. Полного ухода (грузов) никто не боялся. Товарооборот в латвийских портах гарантирован на века - хорошая или плохая политическая ситуация".