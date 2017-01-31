



Инвестиционный фонд Larnabel Enterprises, основанный семьей Гуцериевых, и инвестиционная компания VP Capital, основанная Виктором Прокопеней, сегодня, 1 февраля, объявили об инвестициях в AstroDigital.

AstroDigital– компания, осуществляющая запуск собственных спутников для космической съемки земной поверхности, сообщили "Ежедневнику" в VP Capital.

Данная компания разработала программное обеспечение, которое значительно упрощает процесс съемки, обработки и поиска изображений поверхности Земли. В 2017 году компания планирует вывести на околоземную орбиту 9 спутников, что позволит существенно расширить зону покрытия и увеличить частоту мультиспектральной космической съемки. 7 спутников будет запущено с космодрома Байконур (Казахстан), один – с космодрома Ванденберг (Калифорния), еще один – с космодрома имени Сатиша Дхавана в Индии. В результате возможно будет отслеживать ежедневные изменения на большей части поверхности нашей планеты. Полученная информация может применяться в сельском и лесном хозяйстве, градостроительной деятельности, бизнес-анализе, для предупреждения чрезвычайных ситуаций.

«AstroDigital – уникальная и инновационная команда. Их технология мониторинга земной поверхности в режиме реального времени впечатляет, - отметил Виктор Прокопеня. - Компании в различных областях нуждаются в информации для принятия решений. Используя данные AstroDigital и алгоритмы, основанные на искусственном интеллекте, специалисты и организацииполучат эффективный инструмент для управления природными, городскими и промышленными территориями. Мы рады предоставить финансирование AstroDigitalдля дальнейшего развития и усиления позицийэтой компании на рынке».

Крис Бидди, руководитель и сооснователь AstroDigital,в свою очередь заметил:«Мы уверены, что быстрый доступ к самым актуальным и качественным изображениям земной поверхности принесет большую пользу многим людям и структурам: от фермеров до спасательных служб и градостроительных организаций. Полученные инвестициипозволят вывести наш бизнес на новый уровень. Наши клиенты получатсамый качественный и инновационный продукт».

Информация по делу:

Инвестиционный фонд Larnabel Enterprises основан семьей Гуцериевых. Сфера инвестиционных интересов – технологический сектор.

VP Capital - инвестиционная компания в сфере высоких технологий. Основатель компании– Виктор Прокопеня.