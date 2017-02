— А ну-ка сядь! Сядь! Куда идешь?

— Да в уборную я!

— И я с тобой!

Кинофильм «Любовь и голуби»

У меня лично зимние праздники плотно ассоциируются с Фрэнком Синатрой. Вот умел человек создать настроение! Классика жанра: 'Let it snow', 'Have Yourself a Merry Little Christmas'…

Но была еще в репертуаре этого гения и другая песня, от которой мурашки другого рода. 'I've got you under my skin' называется. Вообще композиция полна романтики, но почему-то меня пугает это название. Один человек под кожей другого — это что-то из меню Ганнибала Лектера, разве нет?

Понятно, что не нужно воспринимать поэзию буквально. Конечно, имелась в виду любовь. Такая невозможно близкая близость между двумя людьми, когда ближе уже некуда. Духовное единение. Одна варежка на двоих. Бесконечная любовь, с большой буквы «Л».

И прямо в ответ на эти мысли как будто, звонит намедни знакомая и жалуется на своего мужика. Который, видите ли, имеет наглость идти на свой корпоративный вечер без неё. Плетёт какую-то чушь про то, что «брать вторые половинки не положено». Тоже мне новости!

Вот любят это девушки, правда? Если уж мы вместе, то она должна проникнуть во все-все области его жизни!

Это постепенно происходит, незаметно. Сначала ждут, пока мужик привыкнет к комфорту, нарастит пузико и потеряет бдительность.





(Что греха таить, для многих из нас это такой комфортный переход из-под крыла под крыло. От мамы к жене.)

И вот не успевает мужик ничего понять, как в паспорте штамп, в квартире ремонт, собака, какие-то дети…

И начинается.

Почему ты меня не обнимаешь?

Ты меня любишь?

Ты меня не любишь!

Ты меня плохо любишь!

Почеши мне спинку!

Помни мне ножки!

Сегодня едем в магазин, завтра к маме, в отпуск в Анталию.

Какая рыбалка? Какой футбол? Какая баня? Кто такая Света?

Ты в гараж? И я с тобой!

Я имею в виду, что мужик одомашнивается до состояния полной недееспособности. Жена, с его, заметим, согласия, выбирает ему одежду, друзей, питание, говорит, где лежит его отвертка. Я знаю реальную пару, где супруга интересовалась, справил ли любимый, простите, нужду вовремя. Знаю, потому что вслух и при всех.

Можете не верить, но реально доходит до анекдота.

— Сына, иди домой!

— Я голодный?

— Нет, ты замёрз!

Постепенно мужчина из самостоятельной личности становится элементом ячейки общества. Причем далеко не главным.

Супруга говорит: «мы решили», «мы поедем», «мы купили». Ничего не напоминает?

«У нас режутся зубки», «мы уже переворачиваемся», «мы пошли в садик».

Мужчина — эквивалент ребёнка. Просто большого и физически сильного. Как крупная собака, например. Дог или боксёр (в зависимости от комплекции).

Как-то попалось на глаза, что для ментального здоровья мужчине нужно хотя бы один вечер в неделю проводить в мужской компании.

Какой фантазёр придумал это правило, скажите на милость? Раз в неделю! Тут дай бог на «раз в квартал» договориться! И чтобы дома был в десять!

Потому что какой бы ты сильный, крутой, независимый ни был когда-то, руки твои давно связаны шёлковым шарфом, а ноги заботливо прикованы к батарее.

Когда-то ты был душой компании, легким на подъем, озорным и смелым. А потом вдруг начинается, как в монологе Камиля в ленте «О чём говорят мужчины», помните? В твоей фразе «я сегодня пойду поиграю в футбол с парнями» начинают проскальзывать вопросительные интонации. И ты добавляешь «наверное».

Никто ничего не говорит против, нет! Говорят «иди, конечно!». Но смотрят так… По-особенному так. Словно ты только что рассказал немцам, где партизанский отряд и получаешь за это бочку варенья и пачку печенья на глазах у всей деревни.

И ты не пойдешь. Один раз. Потом еще раз. И всё. Нет больше твоего футбола или во что ты там играл. Я уже молчу про более опасные увлечения вроде бани или «посижу в кафе с друзьями». А вдруг там… «бабы»? Ведь они, как известно, на каждом шагу! Набрасываются на женатых, срывают с них одежду, опаивают клофелином…

Только рыбаки и охотники хоть как-то могут выстоять.

Как-то гуляли с сынишкой по зимнему Минску. Окликнул смеха ради мужика, что шёл с реки домой, замёрзший и злой.

— Ловится хоть что? — спрашиваю.

— Да какое там! Пусто! — говорит.

— А зачем сидите?

— Дык чтобы дома не сидеть. Там жена, — высморкался в варежку и ушёл в закат.

Ведь какой парадокс получается. Женщина хочет занять в жизни мужчины как можно больше места. И гарантировать, что он всегда будет рядом с ней. Как известно, идеальная работа мужа — получать огромные деньги за то, что он находится дома, с женой.

И как только ей это удается, «одомашненный мужчина» становится неинтересен. Несексуален. Неактивен. Некрут.

И мужики ходят по торговым центрам за своими избранницами грустные, с потухшими глазами: «Да, купим… Да, тебе идёт…». Тоска…

У мужчины две главные потребности: быть нужным и быть свободным. Да, мы такие противоречивые! Не только слабому полу дозволена непоследовательность, вообще-то!

Поэтому если использовать ту же животную аналогию, что была выше, если хотите сильного волка, не надо пытаться его превратить в лысую карманную собачку. Пусть чувствует запах свободы. Если будет знать зачем, обязательно прибежит сам.

Давайте, мужчины, будем такими: вольными и опасными! А то сынишка почему-то уверен, что глава нашей семьи — мама. Где-то я себя, кажется, упустил…