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Самый продаваемый, бюджетный, быстрый или роскошный? В Беларуси выбирают автомобиль года
С 1 по 14 февраля портал AUTO.TUT.BY проводит премию «Автомобиль 2017 года». За победу в престижном конкурсе поборются 57 новинок авторынка Беларуси, которые дебютировали в 2016 году.
Принципиальным отличием премии «
Среди новинок превалируют кроссоверы. Модельные ряды в других классах существенно сократились. Новых моделей там раз-два и обчелся. Организаторам премии пришлось объединять необъединяемое.
Еще одна особенность: победителя в каждой номинации премии, а затем и обладателя титула «Автомобиль года» определят не почетное жюри или редакционный совет, а интернет-пользователи AUTO.TUT.BY. В голосовании может принять участие любой желающий. Само голосование пройдет в 2 этапа. В первом туре (1−9 февраля) интернет-пользователи определят победителя в каждой из 8 категорий. Во втором туре (10−14 февраля) читатели выберут «Автомобиль 2017 года» из восьмерки лучших. Об итогах премии AUTO.TUT.BY расскажет 16 февраля.
Организаторы премии «Автомобиль года» предусмотрели защиту от интернет-накруток. Чтобы отдать голос, пользователю потребуется авторизоваться на сайте TUT.BY, а также ввести номер мобильного телефона во всплывающем окне. Важная деталь: в каждом туре голосования интернет-пользователь сможет отдать голос только за 1 автомобиль в категории.
Проголосовать за «Автомобиль 2017 года» можно
«Результаты конкурса „Автомобиль 2017 года“ будут непредсказуемыми», — убежден руководитель портала AUTO.TUT.BY Александр Демидович. «Потребительские предпочтения нельзя оценивать только фактом покупки новых автомобилей, которые в условиях Беларуси могут позволить себе считанные единицы. Премия „Автомобиль года“ покажет настроение аудитории как в части ценовой категории, так и типа кузова и классов автомобилей в целом. Трансформироваться это настроение в спрос может как в сегменте новых, так и подержанных автомобилей уже в самое ближайшее время», — утверждает Александр.
С другой стороны, очевидно, что премия «Автомобиль года» продвигает саму идею покупки нового автомобиля. Ранее эту задачу выполняла выставка «Моторшоу». Однако в последний раз двери выставочного павильона, где автодилеры выставляли все последние новинки, открывались в далеком 2013 году. Перспектив на возвращение к этому формату продвижения дилеры не видят в силу дороговизны участия в проекте. В этой связи премия «Автомобиль года» — хорошая альтернатива, пусть и виртуальная.
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57 новых автомобилей претендуют на победу в премии "Автомобиль 2017 года".
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