С 1 по 14 февраля портал AUTO.TUT.BY проводит премию «Автомобиль 2017 года». За победу в престижном конкурсе поборются 57 новинок авторынка Беларуси, которые дебютировали в 2016 году.





Принципиальным отличием премии « Автомобиль года» от AUTO.TUT.BY является формирование списка номинантов. По аналогии с европейским конкурсом Car of the Year и мировым World Car of the Year, в конкурсную программу белорусской премии входят только новинки ушедшего года. Интересно, что, несмотря на стагнацию, на автомобильном рынке Беларуси появилось 57 новых автомобилей. Некоторые из них успели даже отметиться в топ-25 самых продаваемых автомобилей по версии Белорусской автомобильной ассоциации.

Среди новинок превалируют кроссоверы. Модельные ряды в других классах существенно сократились. Новых моделей там раз-два и обчелся. Организаторам премии пришлось объединять необъединяемое.

В конкурсной программе премии «Автомобиль 2017 года» — 8 классов:

«Малый и малый средний»

«Средний»

«Бизнес и представительский»

«Купе и кабриолет»

«Минивэн и микроавтобус»

«Компакт и малый SUV»

«Средний и полноразмерный SUV»

«Коммерческий автомобиль»

Еще одна особенность: победителя в каждой номинации премии, а затем и обладателя титула «Автомобиль года» определят не почетное жюри или редакционный совет, а интернет-пользователи AUTO.TUT.BY. В голосовании может принять участие любой желающий. Само голосование пройдет в 2 этапа. В первом туре (1−9 февраля) интернет-пользователи определят победителя в каждой из 8 категорий. Во втором туре (10−14 февраля) читатели выберут «Автомобиль 2017 года» из восьмерки лучших. Об итогах премии AUTO.TUT.BY расскажет 16 февраля.

Организаторы премии «Автомобиль года» предусмотрели защиту от интернет-накруток. Чтобы отдать голос, пользователю потребуется авторизоваться на сайте TUT.BY, а также ввести номер мобильного телефона во всплывающем окне. Важная деталь: в каждом туре голосования интернет-пользователь сможет отдать голос только за 1 автомобиль в категории.

Проголосовать за «Автомобиль 2017 года» можно ТУТ .

«Результаты конкурса „Автомобиль 2017 года“ будут непредсказуемыми», — убежден руководитель портала AUTO.TUT.BY Александр Демидович. «Потребительские предпочтения нельзя оценивать только фактом покупки новых автомобилей, которые в условиях Беларуси могут позволить себе считанные единицы. Премия „Автомобиль года“ покажет настроение аудитории как в части ценовой категории, так и типа кузова и классов автомобилей в целом. Трансформироваться это настроение в спрос может как в сегменте новых, так и подержанных автомобилей уже в самое ближайшее время», — утверждает Александр.

С другой стороны, очевидно, что премия «Автомобиль года» продвигает саму идею покупки нового автомобиля. Ранее эту задачу выполняла выставка «Моторшоу». Однако в последний раз двери выставочного павильона, где автодилеры выставляли все последние новинки, открывались в далеком 2013 году. Перспектив на возвращение к этому формату продвижения дилеры не видят в силу дороговизны участия в проекте. В этой связи премия «Автомобиль года» — хорошая альтернатива, пусть и виртуальная.

Конкурс «Автомобиль года» проводится порталом AUTO.TUT.BY уже в третий раз. Информационными партнерами премии этого года стали радиостанция «Новое радио », сайт автообъявлений av.by , журнал « Большой » и портал marketing.by .