Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин заявил, что причинами отзыва двигателей второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон-М» являются слабая культура производства на воронежском заводе и низкие зарплаты работников, передает Газета.Ru со ссылкой на РИА «Новости» .





«Культура производства там крайне слабая. Она страдает, я в этом лично убедился. Этот завод должен быть перевооружен в первую очередь. Я вчера подписал поручение „Роскосмосу“ проанализировать все критически важные с точки зрения безаварийности производства — ракетоносителей, двигателей, различных комплектующих, агрегатов, систем управления, а также космических аппаратов, которые должны бесперебойно и долго работать на орбите. Выявить все узловые моменты на производстве и людей, которые фактически соприкасаются с этой техникой и имеют к ней отношение. Если эти люди получают по 12−15 тысяч рублей в месяц, ждите беды. Вот и ответ. Диверсанты те, кто не платит таких денег этим людям», — сказал Рогозин.

Он добавил, что такие версии, как террористическое воздействие, диверсия или «попадание метеорита прямо в голову, конечно, имеют место и право на существование».

В то же время он призвал руководствоваться полученным опытом общения с подобного рода производствами.

Ранее стало известно, что «Роскосмос» принял решение отозвать уже произведенные двигатели тяжелой ракеты «Протон». Их сборку на ВМЗ производили с использованием «неликвидных компонентов». Впоследствии вице-премьер Дмитрий Рогозин поручил НПО «Энергомаш» провести проверку на данном предприятии.