Больше года понадобилось минчанину Павлу Муравицкому, чтобы добиться от строительной компании "Айрон" компенсации за снесенный дом, пишут naviny.by . "Меня даже никто не уведомил про снос. Я просто однажды пришел и увидел на месте дома строительный мусор", — рассказывал Павел в августе 2015 года.



Так выглядел дом, долю в котором имел Павел Муравицкий

Одноэтажный деревянный дом по Хмелевского, 13а построили еще до войны, он состоял из двух квартир. После смерти отца Павел Муравицкий получил в наследство долю в трехкомнатной квартире № 1. Кроме него, собственниками также являлись его дядя и тетя, два брата и сестра. Все они получили квартиры от строительной компании "Айрон" в качестве компенсации за то, что дом будет снесен. С Павлом до недавнего времени вопрос так и не был решен.





По его словам, застройщик, который возводит на проспекте Дзержинского в районе станции метро "Грушевка" несколько многоэтажных комплексов, уговаривал Муравицкого взять компенсацию деньгами.

"Сначала договорились на 23 тысячи долларов, они долго торговались, окончательная сумма была 20,5 тысячи долларов, из них 500 долларов должны были остаться в банке за услугу", — говорит Павел.

Заявления он написал еще в ноябре 2015 года. "Договорились, что деньги переведут за два месяца. Но "Айрон" так и не выполнил свои обязательства", — пояснил собственник жилья.



Примерно на этом месте стоял снесенный дом. Фото ej.by



Теперь здесь вторая секция высотного жилого комплекса. Фото: novostroyki.by

Параллельно Павел написал заявление в милицию с требованием привлечь строительную компанию к ответственности за то, что его как собственника никто не уведомил о сносе дома. Однако он получил отказ в возбуждении уголовного дела. Обращения в прокуратуру также не дали результата. Добиваться компенсации он решил в суде.

Еще один важный момент. В компании "Айрон" настаивали, что должны Муравицкому не 20,5 тысячи долларов, а порядка 6 тысяч долларов — на основании оценки недвижимости, которую провели специалисты РУП "Белгидрозем".

"Конечно, меня такой вариант не устраивал, поэтому я пошел в суд", — говорит Муравицкий. И требовал он уже не денежной компенсации, а предоставления квартиры.

По итогу в феврале 2016 года суд частично удовлетворил требования минчанина. Перечисление ему 6 тысяч долларов вместо 20,5 тысячи признано необоснованным. Вместе с тем, требование об отдельной квартире было отклонено. Муравицкий, по решению суда, мог рассчитывать только на долю в квартире.

Казалось бы, дело оставалось за малым — получить свою законную компенсацию. Но в октябре 2016 года (спустя девять месяцев после суда) Павел Муравицкий снова обращается в "Айрон", ведь вопрос с ним так и не решили. При этом перед Мингорисполкомом строительная компания отчиталась, что собственнику предложили посмотреть три варианта жилых помещений и что он даже был на осмотре двух объектов.

"Эта информация не соответствовала действительности, — говорит Павел. — С указанными предложениями никто из "Айрона" ко мне не обращался, и так называемые осмотры нигде не были зафиксированы".

В январе 2017 года представители строительной компании все-таки вышли с ним на переговоры. Они согласовали новую сумму компенсации -18 тысяч долларов. На прошлой неделе Павел, по его словам, наконец-то получил деньги.

Мы обратились в "Айрон" с вопросом, почему строительной компании понадобилось так много времени (даже после решения суда), чтобы исполнить свои обязательства.

"У нас с Муравицким вопрос закрыт, — пояснили в юридическом отделе. — Никаких комментариев не будет".