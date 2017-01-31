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Украина возглавила Совбез ООН

01.02.2017 10:03 — Разное | Ежедневник  
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Украина возглавила Совбез ООН

Открытое заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине состоится 2 февраля.

Украина с 1 февраля 2017 года на месяц переняла у Швеции председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом сообщается на сайте Совбеза.

В ближайшее время должна быть утверждена программа работы Совбеза на предстоящий период. Кресло председателя СБ ООН займет посол Украины при организации Владимир Ельченко.

В марте председательство в Совбезе ООН перейдет к Великобритании.

Отметим, Украина является одним из 10 непостоянных членов Совбеза ООН.

Накануне Совет Безопасности ООН выразил обеспокоенность ухудшением ситуации на востоке Украины и призвал немедленно восстановить режим прекращения огня. Данный проект заявления во вторник, 31 января, внесла в Совбез ООН делегация Украины. Совет Безопасности ООН в ходе закрытых консультаций обсудил ситуацию в Авдеевке. 

Напомним, открытое заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине состоится 2 февраля.

 
 
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Открытое заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине состоится 2 февраля.

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