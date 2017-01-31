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Видеомост со столицами СНГ о внешнеполитических приоритетах

01.02.2017 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В штаб-квартире Содружества Независимых Государств в Минске состоятся межмидовские консультации "О взаимодействии в рамках СНГ в 2017 году", проведение которых на регулярной основе практикуется с 1995 года. В ходе видеомоста будут поведены итоги межмидовского обмена мнениями по актуальным внешнеполитическим вопросам, проблемам региональной и глобальной политики.

Участники в Москве:

  • директор Института стратегического планирования и прогнозирования, главный научный сотрудник Института социологии РАН Александр ГУСЕВ;
  • доцент Российского государственного гуманитарного университета, эксперт РСМД Александр ГУЩИН.

В Астане:

  • сопредседатель Евразийской экспертной сети Болат БАЙКАДАМОВ. 

В Баку:

  • советник Бакинского международного центра мультикультурализма, политолог Тофик АББАСОВ.

В Кишиневе:

  • директор Центра стратегических исследований и реформ Галина ШЕЛАРЬ.

В Минске:

  • заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при президенте Республики Беларусь Сергей КИЗИМА;
  • директор по исследованиям дискуссионно-аналитического сообщества "Либеральный клуб" Евгений ПРЕЙГЕРМАН.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в видеомосте, который пройдет в пятницу, 3 февраля, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86. 

Аккредитация:

E-mail: e.semenova@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.:+375 29 664 28 04.

Отправьте заявку на e.semenova@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

     
    Теги: Минск
     
     
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    В пятницу, 3 февраля, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Москва — Астана — Баку — Кишинев — Минск на тему: "Внешнеполитические...

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