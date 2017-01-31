В штаб-квартире Содружества Независимых Государств в Минске состоятся межмидовские консультации "О взаимодействии в рамках СНГ в 2017 году" , проведение которых на регулярной основе практикуется с 1995 года. В ходе видеомоста будут поведены итоги межмидовского обмена мнениями по актуальным внешнеполитическим вопросам, проблемам региональной и глобальной политики.

Участники в Москве:

директор Института стратегического планирования и прогнозирования, главный научный сотрудник Института социологии РАН Александр ГУСЕВ;

доцент Российского государственного гуманитарного университета, эксперт РСМД Александр ГУЩИН.

В Астане:

сопредседатель Евразийской экспертной сети Болат БАЙКАДАМОВ.

В Баку:

советник Бакинского международного центра мультикультурализма, политолог Тофик АББАСОВ.

В Кишиневе:

директор Центра стратегических исследований и реформ Галина ШЕЛАРЬ.

В Минске:

заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при президенте Республики Беларусь Сергей КИЗИМА;

директор по исследованиям дискуссионно-аналитического сообщества "Либеральный клуб" Евгений ПРЕЙГЕРМАН.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в видеомосте, который пройдет в пятницу, 3 февраля, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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