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Видеомост со столицами СНГ о внешнеполитических приоритетах
01.02.2017 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
В штаб-квартире Содружества Независимых Государств в Минске состоятся
Участники в Москве:
В Астане:
В Баку:
В Кишиневе:
В Минске:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в видеомосте, который пройдет в пятницу, 3 февраля, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В пятницу, 3 февраля, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Москва — Астана — Баку — Кишинев — Минск на тему: "Внешнеполитические...
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