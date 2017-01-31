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В законы по вопросам обороны Беларуси будут внесены изменения

01.02.2017 10:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 фев — Sputnik. Законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам обороны" поступил в Палату представителей Национального собрания Беларуси, сообщили в комиссии по нацбезопасности.

В законы по вопросам обороны Беларуси будут внесены изменения
© Sputnik / Виктор Толочко
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Комиссия по национальной безопасности начала готовить к рассмотрению в первом чтении проект закона, касающегося внесения дополнений в законы, регулирующие вопросы обороны страны.

"Предлагается внести изменений и дополнений в ряд "оборонных" законов, среди которых законы "О воинской обязанности и воинской службе", "О статусе военнослужащих", "Об обороне", — сообщил Sputnik в среду заместитель председателя комиссии по национальной безопасности Сергей Бобриков.

По его словам, предлагается законы в области обороны дополнить нормами, которые заложены в обновленной Военной доктрине Беларуси, которая была принята в минувшем году.

Собеседник агентства отметил, что предлагаемые дополнения и изменения конкретизируют задачи, поставленные перед оборонным и правоохранительным блоками страны.

Депутат уточнил, что данные изменения в основном касаются "технических моментов", в частности новой терминологии, которая применяется в Военной доктрине. "Речи о глобальных изменениях в законах по вопросам обороны не идет. Предложенные изменения и дополнения направлены в депутатские комиссии для изучения", — сказал собеседник агентства.

Планируется, что данный законопроект в первом чтении будет внесен на рассмотрение в Овальный зал на весенней сессии.

Закон о вступлении в силу обновленной Военной доктрины Беларуси президент Александр Лукашенко подписал 20 июля 2016 года.

Представляя в апреле 2016 года в Овальном зале законопроект о новой Военной доктрине министр обороны Беларуси Андрей Равков отметил, что она носит исключительно оборонительный характер и ее обновление является реакцией государства на ситуацию в мире и цветные революции. Предыдущая Военная доктрина Беларуси была принята 15 лет назад.

 
Теги: Минск
 
 
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Депутаты и военные эксперты начали готовить изменение в "оборонное" законодательство, планируется, что новый законопроект будет рассмотрен в Овальном зале на...

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