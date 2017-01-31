На трассе в Аргентине грузовичок KIA протаранил суперкар Pagani Zonda F, который был выпущен ограниченным тиражом в 25 автомобилей. Перед ДТП пассажир фургона пытался снять редкий автомобиль на видео, сообщает Autoblog.com.ar .

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На записи видно, что водитель KIA не успел вовремя среагировать на притормаживающие впереди автомобили и врезался в заднюю часть Pagani Zonda F.

По информации Autoblog, зарегистрированный в Парагвае суперкар принадлежит аргентинскому бизнесмену Хорхе Гомесу. В результате аварии у «Зонды» оказались повреждены задний диффузор и патрубки выхлопной системы.





Суперкар Pagani Zonda F был представлен в 2005 году на Женевском автосалоне. Версия F получила 7,3-литровый двигатель AMG, форсированный до 602 л. с. Максимальная скорость «Зонды» — более 345 км/ч, первую сотню суперкар разменивает за 3,5 секунды.