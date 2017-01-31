﻿﻿ В Аргентине водитель KIA врезался в редкий суперкар Pagani Zonda, когда его пассажир снимал видео. 21.by
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В Аргентине водитель KIA врезался в редкий суперкар Pagani Zonda, когда его пассажир снимал видео

01.02.2017 10:30 — Разное | Tut.by  
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На трассе в Аргентине грузовичок KIA протаранил суперкар Pagani Zonda F, который был выпущен ограниченным тиражом в 25 автомобилей. Перед ДТП пассажир фургона пытался снять редкий автомобиль на видео, сообщает Autoblog.com.ar.

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На записи видно, что водитель KIA не успел вовремя среагировать на притормаживающие впереди автомобили и врезался в заднюю часть Pagani Zonda F.

По информации Autoblog, зарегистрированный в Парагвае суперкар принадлежит аргентинскому бизнесмену Хорхе Гомесу. В результате аварии у «Зонды» оказались повреждены задний диффузор и патрубки выхлопной системы.


Суперкар Pagani Zonda F был представлен в 2005 году на Женевском автосалоне. Версия F получила 7,3-литровый двигатель AMG, форсированный до 602 л. с. Максимальная скорость «Зонды» — более 345 км/ч, первую сотню суперкар разменивает за 3,5 секунды.

 
 
Ссылка на источник 43
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В результате аварии у "Зонды" оказались повреждены задний диффузор и патрубки выхлопной системы.

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