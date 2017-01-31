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Талисман минского "Динамо" Зубрик сражается в финале за звание самого яркого маскота КХЛ
На сайте официального партнера Континентальной хоккейной лиги,
Всего же в финал пробились маскоты 8 клубов — «Сибири», «Трактора», магнитогорского «Металлурга», «Барыса», «Авангарда», минского «Динамо», «Локомотива» и «Северстали». Теперь эти талисманы поборются за звание «самого яркого маскота КХЛ».
Голосование завершится в среду, 1 февраля, в 17.00.
Поддержать Зубрика можно, также проголосовав по
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На сайте официального партнера Континентальной хоккейной лиги, championat.ru, идет голосование за самого яркого маскота КХЛ. Символ минского "Динамо" Зубрик пока идет...
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