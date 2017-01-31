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Талисман минского "Динамо" Зубрик сражается в финале за звание самого яркого маскота КХЛ

01.02.2017 10:26 — Разное | Tut.by  
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На сайте официального партнера Континентальной хоккейной лиги, championat.ru, идет голосование за самого яркого маскота КХЛ. Символ минского «Динамо» Зубрик пока идет четвертым вслед за талисманами из Новосибирска, Ярославля и Челябинска.


Маскот миснкого «Динамо» Зубрик. photo.khl.ru

Всего же в финал пробились маскоты 8 клубов — «Сибири», «Трактора», магнитогорского «Металлурга», «Барыса», «Авангарда», минского «Динамо», «Локомотива» и «Северстали». Теперь эти талисманы поборются за звание «самого яркого маскота КХЛ».

Голосование завершится в среду, 1 февраля, в 17.00.

Поддержать Зубрика можно, также проголосовав по ссылке.



Талисман Сибири.


Талисман «Локомотива».


Талисман «Трактора».


Талисман магнитогорского «Металлурга».


Талисман «Барыса».


Талисман «Авангарда».


Талисман «Северстали».

 
 
Ссылка на источник 43
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На сайте официального партнера Континентальной хоккейной лиги, championat.ru, идет голосование за самого яркого маскота КХЛ. Символ минского "Динамо" Зубрик пока идет...

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