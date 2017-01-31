На сайте официального партнера Континентальной хоккейной лиги, championat.ru , идет голосование за самого яркого маскота КХЛ. Символ минского «Динамо» Зубрик пока идет четвертым вслед за талисманами из Новосибирска, Ярославля и Челябинска.



Маскот миснкого «Динамо» Зубрик. photo.khl.ru

Всего же в финал пробились маскоты 8 клубов — «Сибири», «Трактора», магнитогорского «Металлурга», «Барыса», «Авангарда», минского «Динамо», «Локомотива» и «Северстали». Теперь эти талисманы поборются за звание «самого яркого маскота КХЛ».

Голосование завершится в среду, 1 февраля, в 17.00.

Поддержать Зубрика можно, также проголосовав по ссылке .





Талисман Сибири.





Талисман «Локомотива».





Талисман «Трактора».





Талисман магнитогорского «Металлурга».





Талисман «Барыса».





Талисман «Авангарда».





Талисман «Северстали».