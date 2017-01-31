



Украинского журналиста Виталия Сизова, который приехал со съемочной группой "Общественного телевидения Донбасса", задержали ночью в Минске и высылают из страны.

Украинского журналиста Виталия Сизова, который приехал со съемочной группой "Общественного телевидения Донбасса", задержали ночью в Минске, сообщает Радио "Свобода" .

Журналист независимого украинского телеканала, вещающего на Донбасс, должен был освещать переговоры Трехсторонней контактной группы, которые пройдут 1 февраля в Минске. При этом он получил аккредитацию МИД Беларуси.

В номер отеля, где остановился Сизов, около 2 часов ночи пришли милиционеры и забрали его в Центральное РУВД Минска. Как сообщил в своем аккаунте на Фейсбуке журналист, там его продержали до 6 часов утра.

После этого ему сообщили, что в течение 24 часов он должен покинуть Беларусь, потому что находится в российском "черном списке". Поскольку Беларусь входит с Россией в союзное государство, то находиться в Беларуси Сизову также запретили.

Как сообщил представитель Общественного телевидения Донбасса Алексей Мацука, Виталия Сизова отпустили около 7 часов утра.

«Там мне рассказали, что Российская Федерация запретила мне въезд на ее территорию до 2021 года. Беларусь и Россия являются союзным государством, поэтому запрет на въезд распространяется и на Беларусь. В райотделе мне несколько раз повторили, что запрет на въезд — инициатива России, к которой Беларусь не имеет отношения, поэтому узнать причины запрета я не смог. Мне рекомендовали покинуть Беларусь в течение 24 часов, что я и так планировал сделать. Спасибо украинскому консульству и посольству за оперативную реакцию и помощь. Со мной все в порядке», — сообщил сам Виталий Сизов после освобождения.