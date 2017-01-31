Самый опытный футболист и капитан БАТЭ Виталий Родионов, ставший в минувшем сезоне лучшим бомбардиром чемпионата страны, в интервью пресс-службе борисовского клуба рассказал о том, что захватил на сбор в турцию томик произведений Василя Быкова, о том, как провел отпуск и отболело ли у него после летних еврокубковых неудач.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— За столько лет ты уже, вероятно, досконально выучил маршрут путешествия из Минска в Белек?

— Да, тут трудно чем-то удивить. Правда, в нынешнем году есть изменение. Как я понял, Турция отказалась от перехода на зимнее время, благодаря чему наш путь сократился на час. На столько меньше мы ожидали рейса из Стамбула в Анталью.

Хотя, если честно, и раньше не напрягался из-за того, что добираться в Белек приходилось в сумме едва ли не треть суток. Просто сам сталкивался с еще более продолжительными и тяжелыми путешествиями. Да и вообще стараюсь относиться к подобным нюансам спокойно. Открыл книгу, погрузился в чтение и забыл обо всем.

— Тогда сразу спрошу о текущем выборе литературы.

— Мама подарила мне на 32-летие «Збор твораў Васіля Быкава». И вот наконец-то руки дошли. Понимаю, что без практики начинаю подзабывать белорусский язык, поэтому и захватил с собой томик. Только что прочитал «Мальбара», сейчас читаю «Доўжык». Произведения Быкова заставляют часто останавливаться, размышлять, проворачивать в голове цепь событий. Меня это в авторах и привлекает. Конечно, чтение замедляется. Но на такое дело времени не жалко. Тем более Быков — по-настоящему великий белорусский писатель. Убежден, его книги должны быть в библиотеке каждого, кто уважает нашу культуру.

— Многие годы БАТЭ работает в Турции. Не возникают ли психологическая усталость от одних и тех же мест и желание сменить обстановку?

— Футболистам не до экскурсий и изучения достопримечательностей. Цель иная — максимально хорошо подготовиться к сезону. Для того требуются качественные поля, достойные условия для восстановления, разнообразное питание. В Турции данные критерии выполняются на высоком уровне. Да и вид из окна прекрасный — на Средиземное море. Менять что-то особого смысла нет. Вдобавок вспоминаю наш сбор в Испании в 2013-м. Туда летели еще дольше, через Москву. И час ехали на автобусе из аэропорта до отеля. То путешествие далось тяжелее.

— Твой организм к напряженной работе готов?

— Считаю, что да. За полтора месяца отпуска сил скопилось в достатке. Да и эмоционально ощущаю себя нормально. Удалось полностью восстановиться после предыдущего сезона, отдохнуть. В этом отношении полный порядок. И к тренировкам приступил с радостью.

— Как насчет выполнения в отпуске индивидуальной программы подготовки? Ветераны позволяют себе «филонить»?

— Скажу только за себя. Старался ответственно подходить к делу. Иногда не получалось в конкретный день осуществлять конкретные задания — куда-то поехал или отвлекли другие вопросы. Тогда переносил на следующий день. Опыт уже позволяет грамотно перераспределять нагрузку и ничего не упускать.

— Удалось ли выбраться с семьей за границу?

— Да, съездили на десять дней в давно облюбованное место в Италии. Катаемся туда уже пятый год. Это курорт около Венеции, где можно хорошо расслабиться. Скажем так, лежачий вариант. Вообще-то я сторонник активного отдыха, но с двумя маленькими детьми особо не разгуляешься. Ничего страшного: в будущем наверстаем и в этом плане.

— В БАТЭ приехал сербский нападающий Анес Рушевич. Успел составить о нем впечатление?

— Пообщались, узнали друг о друге немного. Видно, что он коммуникабельный парень. Подучит русский язык — станет еще легче. Думаю, Анес принесет нашей команде пользу.

— Месяц назад твой прежний напарник по линии атаки Николай Сигневич отправился на легионерские хлеба в Грецию.

— Каждый выбирает свой путь. И только по прошествии времени можно судить о правильности решения. В любом случае желаю ему удачи, проявить себя с наилучшей стороны.

— Сезон-2016 выдался для тебя успешным.

— Согласен, неплохим. Каждый спортсмен, помимо командных достижений, стремится и к определенным индивидуальным свершениям. В данном плане год для меня получился удачным. 27 очков по системе «гол плюс пас» — приличная статистика. Правда, в эйфорию я не впадал, радовался в меру. К тому же это уже перевернутая страница истории. Очень хочется в следующем году не снижать планку. Сделаю максимум возможного, чтобы так и было. Для чего необходимо здесь, в Турции, заложить прочный функциональный фундамент, потерпеть в определенных моментах.

— Отболело ли полностью после летних еврокубковых неудач?

— Да, и отпуск в этом отношении помог. Понятно, что иногда крупные неудачи случаются с каждым клубом. Здесь лекарство одно — анализировать, формулировать выводы и не повторять прежних ошибок. Для меня очевидно: мы могли и должны были проходить «Дандолк». Но из-за собственной расхлябанности шанс упустили. Такое поведение свойственно человеку: на фоне постоянных успехов допустить какую-то расслабленность, потерять чувство опасности. Надеюсь, в нынешнем году мы будем прежде всего более по-спортивному злыми.

— В декабре ты получил очередную награду «Лучшему нападающему Беларуси». Согласен с мнением компетентного жюри?

— А зачем мне спорить? (улыбается) Если честно, то не слежу за другими форвардами чемпионата Беларуси, концентрируюсь на собственной игре. Иногда на глаза попадается, например, список бомбардиров — тогда бросаю взгляд. Не более того. Нет такого, чтобы регулярно следил за чужой статистикой, держал в кармане скрещенные пальцы или фиги.

— У БАТЭ в сезоне-2017, как всегда, максимальные задачи. Перед собой какие-то конкретные ставишь?

— И в прошлом году, и в нынешнем была одна — обойтись без травм. Проблемы со здоровьем — единственное обстоятельство, способное существенно испортить жизнь. Стараюсь больше внимания уделять профилактике, лучше восстанавливаться. Здоровье — действительно главное. А в остальном, считаю, если соответствуешь какому-то уровню, то результат работы никуда не денется. Нужно профессионально относиться к себе, сохранять хорошую форму. И верить в то, что у тебя и команды все сложится должным образом. Тем более, чемпионат обещает стать одним из самых увлекательных за последнее время. Многие команды не скрывают серьезных амбиций. Как мне кажется, на передний план выйдет именно тренерское противостояние, поскольку в высшую лигу вернулся ряд очень грамотных специалистов. Что ж, тем интереснее будет болельщикам!



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

В январе Виталий Родионов, выступающий за БАТЭ с 2006 года (за исключением полугодовой легионерской отлучки в Германию), продлил контракт с борисовским клубом. В составе БАТЭ он 11 раз завоевал золотые награды чемпионата Беларуси, три Кубка и пять Суперкубков страны и установил наибольшее количество клубных рекордов. Лучший бомбардир высшей лиги (2008, 2013, 2016), лучший футболист чемпионата Беларуси (2008, 2013), лучший нападающий национального первенства (2010, 2011, 2012, 2013, 2016).

Всего Родионов сыграл за БАТЭ 379 матчей, забил 151 мяч и сделал 68 голевых передач (чемпионат — 243/110+44, Кубок — 43/20+10, Суперкубок — 5/1+0, Лига чемпионов — 62/15+11, Лига Европы — 26/5+3).