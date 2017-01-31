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В Минске повысили налог для сдающих квартиры и места на парковках

01.02.2017 10:54 — Разное | Tut.by  
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В Минске вырос фиксированный налог для тех, кто сдает в аренду квартиры, дачи, гаражи и парковочные места. Соответствующее решение Минского городского совета депутатов опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. С 1 февраля ежемесячный платеж для арендодателей вырос в среднем на 10%. Например, сдача в аренду «однушки» теперь обойдется в 17,5−30,5 рубля, в зависимости от района столицы.


йФото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Доходы от сдачи квартир в аренду в Беларуси облагаются фиксированным налогом. В столице размер отчислений в бюджет зависит от района города и местной инфраструктуры. Так, в центре Минска ставки обычно выше, чем в спальных районах.

За каждую сдаваемую в аренду жилую комнату в первой экономико-планировочной зоне Минска теперь придется заплатить 30,5 рубля в месяц (раньше — 27,5 рубля), во второй — 25,5 рубля (23 рубля), в третьей и четвертой — 21,5 (19,5 рубля), а в пятой — 17,5 рубля (16 рублей).


Карта экономико-планировочных зон Минска / Минскградо

Также повышается размер фиксированного налога для тех, кто сдает нежилые помещения: гаражи и машино-места. Размер ставки налога также зависит от района города.

Арендодателям машино-мест, металлических или деревянных гаражей придется платить от 10 до 6,5 рубля в месяц (ранее — от 9 до 6 рублей), железобетонных или кирпичных — от 12,8 до 11,7 рублей (ранее — от 11,5 до 10,5 рубля).

За каждый сдаваемый квадратный метр площадей в других нежилых помещениях Минска налог составит от 5 до 2,8 рублей (ранее — от 4,5 до 2,5 рубля).

Напомним, последний раз налог на сдачу в аренду повышали в апреле прошлого года. Тогда ставка налога выросла в среднем на 15%.

 
Теги: Минск
 
 
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С 1 февраля ежемесячный платеж для арендодателей вырос в среднем на 10%. Например, сдача в аренду "однушки" теперь обойдется в 17,5 - 30,5 рубля, в зависимости от района...

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