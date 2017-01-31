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Шоп-туры из Минска: сбывшаяся мечта о покупке
Шоп-туры: вопросы практические
Приобрести добротную вещь во время сезона скидок, насладиться огромным ассортиментом товаров — значит приятно провести время, занимаясь шоппингом. Но что нужно для того, чтобы поездка состоялась? Найти
Точные знания о поездке — залог комфортного и легкого мини-путешествия. Того, которое поможет купить вещь, о которой давно мечтали, удивить родных или помочь развиться любимому делу!
Все, что нужно, или Поездка за покупками
Выбранные шоп-туры из Минска — это хорошее настроение, посещение знаменитых торговых точек Европы, развлечения. Если выбор пал на Вильнюс, стоит посетить ТРЦ «Акрополис». Инструменты и оборудование, стройматериалы, бытовая техника, одежда, косметика и обувь «найдутся» здесь. Свободные минуты тура можно провести в кафе, кинотеатре, салоне красоты, боулинге. Подобный ему — ТРЦ «Озас», преимущество которого в многообразии бутиков фирменных брендов и товаров для малышей. Фирменные магазины-салоны «Икеа» поразят моделями мебели для дома и садовой мебели из ротанга, лозы, предметами интерьера и декоративными элементами-украшениями.
Если интересуют шоп-туры из Минска в Польшу, здесь каждого ждет магазин торговли без пошлин, аграрно-продовольственный оптовый рынок «Фасты» (работает ночью), строительный гипермаркет в городе Белосток, а Варшава понравится выгодными покупками в «Марки М1», «Аркадии» или «Ашане».
Столица Германии встретит шоп-путешественника дизайнерским аутлетом, представляющим 80 бутиков именитых брендов, особенность которых — скидки в 80-100 % на прошлогодние коллекции. ТЦ «KaWeDe» поразит размерами (один из самых больших в Европе) и разнообразием товаров, а торговый комплекс «А10» понравится ассортиментом продукции на любой вкус.
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Фирменные магазины «Mango», «Kakadu», «Lacoste» и магазины бытовой техники, мебельные салоны, строительные, продуктовые гипермаркеты Европы стали ближе. Приобрести...
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