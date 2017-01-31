

Фирменные магазины «Mango», «Kakadu», «Lacoste» и магазины бытовой техники, мебельные салоны, строительные, продуктовые гипермаркеты Европы стали ближе. Приобрести качественные вещи по приятной цене для собственной семьи или развития бизнеса просто, ведь шоп-туры из Минска — это посещение Германии, Литвы, Польши. Туристические фирмы предлагают автобусные туры по приятной стоимости, удобный график, сопровождение, помощь во всех вопросах по пути следования. Стоит ехать!

Шоп-туры: вопросы практические

Приобрести добротную вещь во время сезона скидок, насладиться огромным ассортиментом товаров — значит приятно провести время, занимаясь шоппингом. Но что нужно для того, чтобы поездка состоялась? Найти турагентство и определиться с:

городом, который хочется посетить. Это может быть Берлин, Варшава и "город-рынок" Белосток, Вильнюс. Каждый из них — это самобытность, определенные товары от местных и зарубежных торговых марок, продукты питания, являющиеся "визитной карточкой" страны;

необходимостью оформления визы. Некоторые компании организовывают шоп-туры из Минска только для тех, у кого уже открыта шенгенская виза (имеется медицинская страховка), другие предоставляют услугу по оформлению необходимых документов;

помощью грамотных сопровождающих. Их внимание в дороге — это помощь в составлении персонального маршрута передвижения по рынкам и магазинам, в заполнении деклараций, в заполнении багажного отделения покупками;

местом / выездом времени. Турфирмы предлагают выезд ночью или рано утром с тем, чтобы успеть закупиться за один день, а также туры на несколько дней. Выезжая из города рано утром, каждый имеет возможность поздним вечером вернуться домой (с учетом скорости прохождения таможенного контроля). Место выезда из Минска озвучивается куратором поездки, равно как и время;

возможностями багажного отделения. Нужно больше? Стоит сообщить диспетчеру заранее!

Точные знания о поездке — залог комфортного и легкого мини-путешествия. Того, которое поможет купить вещь, о которой давно мечтали, удивить родных или помочь развиться любимому делу!

Все, что нужно, или Поездка за покупками

Выбранные шоп-туры из Минска — это хорошее настроение, посещение знаменитых торговых точек Европы, развлечения. Если выбор пал на Вильнюс, стоит посетить ТРЦ «Акрополис». Инструменты и оборудование, стройматериалы, бытовая техника, одежда, косметика и обувь «найдутся» здесь. Свободные минуты тура можно провести в кафе, кинотеатре, салоне красоты, боулинге. Подобный ему — ТРЦ «Озас», преимущество которого в многообразии бутиков фирменных брендов и товаров для малышей. Фирменные магазины-салоны «Икеа» поразят моделями мебели для дома и садовой мебели из ротанга, лозы, предметами интерьера и декоративными элементами-украшениями.

Если интересуют шоп-туры из Минска в Польшу, здесь каждого ждет магазин торговли без пошлин, аграрно-продовольственный оптовый рынок «Фасты» (работает ночью), строительный гипермаркет в городе Белосток, а Варшава понравится выгодными покупками в «Марки М1», «Аркадии» или «Ашане».

Столица Германии встретит шоп-путешественника дизайнерским аутлетом, представляющим 80 бутиков именитых брендов, особенность которых — скидки в 80-100 % на прошлогодние коллекции. ТЦ «KaWeDe» поразит размерами (один из самых больших в Европе) и разнообразием товаров, а торговый комплекс «А10» понравится ассортиментом продукции на любой вкус.

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