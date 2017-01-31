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Даша Чернова: моя любовь к физической нагрузке пошла от танцев
01.02.2017 11:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Международный вокальный конкурс «Ты супер!», совместный проект телекомпании НТВ и международного информационного агентства
Корреспонеднт Sputnik поговорил с Дарьей Черновой о том, как вокалисту поддержать себя в хорошей физической форме.
"С детства я занималась ритмикой, затем народными танцами, а от танцев пошла любовь к физической нагрузке. Я все тело поддерживаю в тонусе, но особое внимание уделяю прессу, потому что для вокалиста важно иметь твердую и крепкую опору", — поделилась со Sputnik Даша.
Больше узнать о Даше вы можете из видео Sputnik Беларусь.
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Белорусская участница совместного проекта телеканала НТВ и информационного агентства Sputnik «Ты супер!» Даша Чернова рассказала о том, как поддержать себя в хорошей...
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