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Даша Чернова: моя любовь к физической нагрузке пошла от танцев

01.02.2017 11:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Международный вокальный конкурс «Ты супер!», совместный проект телекомпании НТВ и международного информационного агентства Sputnik,  стартует 11 февраля. В ходе предварительных кастингов для участия в телепроекте НТВ "Ты супер!" от Беларуси были выбраны две белорусски Дарья Чернова из Минска и Анастасия Кравченя из Калинковичей. Сейчас девушки находятся в Москве, где идет подготовка в первому туру проекта.  

Корреспонеднт Sputnik поговорил с Дарьей Черновой о том, как вокалисту поддержать себя в хорошей физической форме.

"С детства я занималась ритмикой,  затем народными танцами, а от танцев пошла любовь к физической нагрузке. Я все тело поддерживаю в тонусе, но особое внимание уделяю прессу, потому что для вокалиста важно иметь твердую и крепкую опору", — поделилась со Sputnik Даша.

Больше узнать о Даше вы можете из видео Sputnik Беларусь.

Проект НТВ "Ты супер!" дарит шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе: его участниками станут воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей. Музыкальные таланты будут представлены детьми из 10 стран, включая Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Молдову, Казахстан, Кыргызстан и Эстонию. Ведущим проекта будет Вадим Такменев. В рамках проекта с участниками будут работать профессиональные педагоги и музыкальный продюсер. Также на протяжении всего шоу дети смогут продолжить обучение по школьной программе.   

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская участница совместного проекта телеканала НТВ и информационного агентства Sputnik «Ты супер!» Даша Чернова рассказала о том, как поддержать себя в хорошей...

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