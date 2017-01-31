Необычное ДТП произошло Новосибирске: водитель боевой машины пехоты БМП-2 не уступил дорогу внедорожнику Toyota Land Cruiser 200, сообщает motor.ru со ссылкой на местную службу эвакуации «АСТ-54».





От удара оба транспортных средства оказались на обочине. Предположительно, БМП пересекала проезжую часть и не уступила дорогу внедорожнику, после чего тот в нее врезался.

Как сообщили очевидцы, в районе ДТП было затруднено движение, пробка растянулась на один-полтора километра.

БМП-2 была разработана в Советском Союзе, принята на вооружение в 1977 году. Выпуск машины продолжался до 2008 года Курганским машиностроительным заводом. Броня БМП-2 способна защитить экипаж от пуль и осколков. Учитывая, что в недавней аварии никто не пострадал, Land Cruiser 200 также обеспечивает хорошую защиту своему экипажу.