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в России Land Cruiser 200 протаранил БМП-2

01.02.2017 11:20 — Разное | Tut.by  
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Необычное ДТП произошло Новосибирске: водитель боевой машины пехоты БМП-2 не уступил дорогу внедорожнику Toyota Land Cruiser 200, сообщает motor.ru со ссылкой на местную службу эвакуации «АСТ-54».


От удара оба транспортных средства оказались на обочине. Предположительно, БМП пересекала проезжую часть и не уступила дорогу внедорожнику, после чего тот в нее врезался.

Как сообщили очевидцы, в районе ДТП было затруднено движение, пробка растянулась на один-полтора километра.

БМП-2 была разработана в Советском Союзе, принята на вооружение в 1977 году. Выпуск машины продолжался до 2008 года Курганским машиностроительным заводом. Броня БМП-2 способна защитить экипаж от пуль и осколков. Учитывая, что в недавней аварии никто не пострадал, Land Cruiser 200 также обеспечивает хорошую защиту своему экипажу.

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От удара оба транспортных средства оказались на обочине.

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