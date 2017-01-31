По неподтвержденной до сих пор официально информации, 28 января в Конго было сбить два вертолета. Одним из них управлял белорусский экипаж.

По информации бельгийского агентства Belga инцидент произошел 27 января в ходе разведывательного полета по обнаружению повстанцев из местной группировки М 23. Сообщается, что один вертолет Ми-24 упал, задев лопастями верхушки деревьев, второй рухнул, пытаясь отыскать первый. По информации французского издания Veritas Info оба вертолета были сбиты повстанцами.

Как сообщил портал razm.info, один из вертолетов управлял грузинский экипаж. Этот самолет совершил аварийную посадку, второй вертолет, которым управляли беларусы - разбился. При этом сообщается, что белорусские пилоты живы и были госпитализированы, а грузинский экипаж пропал.

Пока получить официальное подтверждение или опровержение данной информации в белорусском МИД от властей Конго не могут. В Минобороны Грузии факт крушения вертолета подтвердили, подчеркнув, что грузинские пилоты в Конго находились в качестве частных лиц.

Пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик сообщил, что сейчас белорусская сторона прилагает максимум усилий, чтобы выяснить, находились ли граждане Беларуси на борту сбитого в Конго вертолета. Информация выясняется в том числе через посольство РФ в Конго.