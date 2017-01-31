Президент США Дональд Трамп в первые же дни на своем посту подписал несколько указов. Правда, в момент одного из подписаний он нарушил золотое правило интернета: поднял листок бумаги к камере. Интернет-пользователи воспользовались возможностью представить, что именно написал политик. Об этом рассказывает Mashable .



Изображение: imgur.com



Изображение: imgur.com



Изображение: imgur.com



Изображение: imgur.com