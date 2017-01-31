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Картинка дня: китайцы устроили перестрелку фейерверками
Два мужчины в Китае привязали римские свечи к палкам и начали целиться друг в друга с расстояния в несколько метров. Об этом сообщает издание
Наверняка неизвестно, зачем они это сделали. Издание «Жэньминь жибао» в Twitter
Зрелище получилось эффектным: светящиеся «заряды» вылетали один за другим. Издание сравнило видее с фильмами о Гарри Поттере.
«Вопрос, который, возможно, возникнет у вас — „это спорт?“ Конечно, это спорт, — пишет обозреватель Uproxx. — Соревнование заключается в том, чтобы избежать смерти от огненного шара. К счастью, оба они были победителями в этот день».
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Зрелище получилось эффектным: светящиеся "заряды" вылетали один за другим.
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