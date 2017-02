Два мужчины в Китае привязали римские свечи к палкам и начали целиться друг в друга с расстояния в несколько метров. Об этом сообщает издание Uproxx .

Наверняка неизвестно, зачем они это сделали. Издание «Жэньминь жибао» в Twitter пишет , что «перестрелка» произошла во время празднования Китайского Нового года, который в этом году выпал на 28 января.

Зрелище получилось эффектным: светящиеся «заряды» вылетали один за другим. Издание сравнило видее с фильмами о Гарри Поттере.