Два мужчины в Китае привязали римские свечи к палкам и начали целиться друг в друга с расстояния в несколько метров. Об этом сообщает издание Uproxx .



People's Daily,China / twitter.com

Наверняка неизвестно, зачем они это сделали. Издание «Жэньминь жибао» в Twitter пишет , что «перестрелка» произошла во время празднования Китайского Нового года, который в этом году выпал на 28 января.

Зрелище получилось эффектным: светящиеся «заряды» вылетали один за другим. Издание сравнило видее с фильмами о Гарри Поттере.

Внимание: не повторяйте это дома. Это может быть опасно для жизни.

Not a scene from @HarryPotterFilm : Two guys launch firework fight during the Spring Festival pic.twitter.com/mJqye2QoxV — People's Daily, China (@PDChina) 31 января 2017 г.

«Вопрос, который, возможно, возникнет у вас — „это спорт?“ Конечно, это спорт, — пишет обозреватель Uproxx. — Соревнование заключается в том, чтобы избежать смерти от огненного шара. К счастью, оба они были победителями в этот день».