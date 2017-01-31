

Нельзя сказать, что раздвижные алюминиевые балконные рамы — новинка оконных технологий. Впервые они появились более тридцати лет назад, а бум их массового использования пришелся на 90-е годы прошлого века, когда жители городов становились счастливыми обладателями квартир с улучшенными планировками.

Позднее профиль из алюминия уступил пальму первенства ПВХ-конструкциям. Но сегодня они стремительно отвоевывают былые позиции.

Достоинства алюминиевых балконных рам

Сомневаетесь при выборе окна ? Давайте рассмотрим особенности рам из алюминия.

Алюминиевые балконные рамы имеют прямоугольную форму. Они устанавливаются, когда производится остекление лоджий или балконов. Такие конструкции являются раздвижными. Это означает, что горизонтальное движение створок (ставен) осуществляется по специальным направляющим при помощи роликовых элементов. Периметр утепляется специальным материалом, исключающим попадание внутрь балкона не только холода, но и влаги. Окна никогда не выпадут наружу при сильном ветре, так как конструкции этих рам снабжены надежными ограничителями.

Внизу рам устанавливаются дренажные каналы, через которые конденсатная влага, дождевая вода беспрепятственно удаляется наружу. Для остекления данных оконных систем используются такие же пакеты, как и для ПВХ-балконов. Однако алюминиевые профили, благодаря особым решениям, имеют ряд безусловных достоинств, которые позволили им сегодня вернуть себе былую популярность.

Алюминий легок, прочен, из-за чего его часто используют в области строительства, машиностроении, авиации. Этот материал, благодаря своему малому весу, совершено не утяжеляет стенки балкона, что в целом облегчает всю конструкцию. Для таких рам совершенно не нужен сложный уход, в отличие от окон из дерева, пластика. Достаточно будет просто влажной уборки не более двух раз в год. Этот металл обладает прочностью, позволяющей системе выдерживать любые механические воздействия и перепады температуры. Механизмы, установленные в этих балконных модулях, при эксплуатации не дают сбоев. Заклинивания, поломки также исключены. А разнообразие цветов, фактур позволяет устанавливать алюминиевые балконные рамы при любых дизайнерских решениях.

Алюминий или пластик?

Балконные рамы из алюминия отличаются следующими качествами:

более низкая стоимость, чем у окон ПВХ;

качественная влаго-, шумоизоляция;

долговечность;

легкость монтажа;

экологическая чистота металла.

Однако следует сказать, что пластиковые окна обладают лучшей теплоизоляцией. При явных преимуществах, надежности металлических оконных систем, их стоимость ниже пластиковых. Долговечность такого профиля исчисляется десятками лет безупречной эксплуатации, чего не может гарантировать поливинилхлорид. Монтаж металлических систем осуществляется в разы проще, быстрее.

Чтобы поставить раздвижные алюминиевые балконные рамы требуется максимум 6 часов. Поломки таких створок могут произойти исключительно по причине некачественного монтажа либо продолжающейся усадке дома.

Из всего вышеперечисленного становится ясно: достоинства этих систем значительно превышают их стоимость. Финансовые же затраты на установку полностью окупаются качеством и долговечностью!

Получить консультацию по интересующим вопросам покупки и установки окон и балконных рам любого типа вы можете у специалистов оконных компаний, чьи контакты найдете в каталоге TAM.BY .