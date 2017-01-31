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У БЖД появился первый коммерческий партнер по продаже билетов

01.02.2017 11:57 — Разное | Ежедневник  
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У БЖД появился первый коммерческий партнер по продаже билетов

фото: MariMedia.ru

Белорусская железная дорога намерена расширять агентскую сеть продажи проездных документов через интернет.

 БЖД заключила договор с ООО «Билет маркет», которое вводит в эксплуатацию систему по продаже билетов на сайте biletix.by, сообщает пресс-слуюжа железной дороги.

Оплата электронных билетов на сайте biletix.by осуществляется с помощью банковских платежных карт. Кроме того, пользователям доступен возврат электронных билетов на сайте.

При оформлении билетов на сайте единственного коммерческого партнера нужно будет оплатить сервисный сбор.

Планируется, что в последующем будет создана мобильная версия сайта biletix.by, а также получит развитие сеть субагентов по продаже проездных документов.

«Билет маркет» — «дочка» российского онлайн-тревел-агентства Biletix.

 
 
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Белорусская железная дорога намерена расширять агентскую сеть продажи проездных документов через интернет.

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