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У БЖД появился первый коммерческий партнер по продаже билетов
01.02.2017 11:57 — Разное | Ежедневник
фото: MariMedia.ru
Белорусская железная дорога намерена расширять агентскую сеть продажи проездных документов через интернет.
БЖД заключила договор с ООО «Билет маркет», которое вводит в эксплуатацию систему по продаже билетов на сайте biletix.by, сообщает пресс-слуюжа железной дороги.
Оплата электронных билетов на сайте biletix.by осуществляется с помощью банковских платежных карт. Кроме того, пользователям доступен возврат электронных билетов на сайте.
При оформлении билетов на сайте единственного коммерческого партнера нужно будет оплатить сервисный сбор.
Планируется, что в последующем будет создана мобильная версия сайта biletix.by, а также получит развитие сеть субагентов по продаже проездных документов.
«Билет маркет» — «дочка» российского онлайн-тревел-агентства Biletix.
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Белорусская железная дорога намерена расширять агентскую сеть продажи проездных документов через интернет.
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