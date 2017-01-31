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Долги потребителей за энергию выросли на 70%

01.02.2017 11:30 — Разное | Ежедневник  
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Долги потребителей за энергию выросли на 70%

Больше всего должников за тепловую и электрическую энергию -- среди предприятий Минпрома.

Задолженность потребителей за электрическую и тепловую энергию на 1 января 2017 года составила 868 млн рублей. За прошлый год долги выросли более чем на 70%, сообщает  государственное производственное объединение "Белэнерго", передает БелаПАН.

Так, организации Минпрома в 2016 году оплатили лишь 86,5% энергии. Много должников таже среди предприятий Минстройархитектуры и "Беллесбумпрома".

Не полностью заплатили за энергию также организации коммунальной формы собственности во всех областях страны и Минске.

Следует отметить, что задолженность предприятий за потребленную энергию стала быстрыми темпами увеличиваться с позапрошлого года, свидетельствуют данные "Белэнерго". В 2015-м задолженность потребителей за энергоресурсы увеличилась в 3,6 раза.

Самыми крупными предприятиями-неплательщиками за энергоресурсы в 2016 году являлись Белорусский металлургический завод, Светлогорский ЦКК, Минский автомобильный завод и другие промпредприятия. 

Вопрос о своевременной оплате предприятиями потребленных энергоресурсов неоднократно рассматривался в 2016 году в правительстве. Учитывая сложное финансовое положение ряда предприятий, Министерство энергетики предлагало зафиксировать задолженность неплательщиков на определенную дату, а не пересчитывать ее с учетом пени.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Больше всего должников за тепловую и электрическую энергию -- среди предприятий Минпрома.

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