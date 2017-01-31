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Долги потребителей за энергию выросли на 70%
01.02.2017 11:30 — Разное | Ежедневник
Больше всего должников за тепловую и электрическую энергию -- среди предприятий Минпрома.
Задолженность потребителей за электрическую и тепловую энергию на 1 января 2017 года составила 868 млн рублей. За прошлый год долги выросли более чем на 70%, сообщает государственное производственное объединение "Белэнерго", передает
Так, организации Минпрома в 2016 году оплатили лишь 86,5% энергии. Много должников таже среди предприятий Минстройархитектуры и "Беллесбумпрома".
Не полностью заплатили за энергию также организации коммунальной формы собственности во всех областях страны и Минске.
Следует отметить, что задолженность предприятий за потребленную энергию стала быстрыми темпами увеличиваться с позапрошлого года, свидетельствуют данные "Белэнерго". В 2015-м задолженность потребителей за энергоресурсы увеличилась в 3,6 раза.
Самыми крупными предприятиями-неплательщиками за энергоресурсы в 2016 году являлись Белорусский металлургический завод, Светлогорский ЦКК, Минский автомобильный завод и другие промпредприятия.
Вопрос о своевременной оплате предприятиями потребленных энергоресурсов неоднократно рассматривался в 2016 году в правительстве. Учитывая сложное финансовое положение ряда предприятий, Министерство энергетики предлагало зафиксировать задолженность неплательщиков на определенную дату, а не пересчитывать ее с учетом пени.
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Больше всего должников за тепловую и электрическую энергию -- среди предприятий Минпрома.
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