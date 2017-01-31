﻿ Грузовик повредил трубопровод с аммиаком на «Гродноазоте», угрозы городу нет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Грузовик повредил трубопровод с аммиаком на «Гродноазоте», угрозы городу нет

01.02.2017 12:02 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Во время загрузки грузовик повредил трубопровод с жидким амиаком. Никто не пострадал.

Инцидент произошел вечером 31 января. По данным МЧС, водитель грузовика заехал под запрещающий знак и повредил трубопровод, по которому производится выдача жидкого аммиака.

Сотрудники завода отключили трубопровод, спасатели создали водяную завесу, сообщается на сайте МЧС.

По данным ведомства, нет жертв и пострадавших, нет и угрозы для города. Содержание аммиака в воздухе не превышает норму.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время загрузки грузовик повредил трубопровод с жидким амиаком. Никто не пострадал.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Картинка дня: китайцы устроили перестрелку фейерверками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика