Во время загрузки грузовик повредил трубопровод с жидким амиаком. Никто не пострадал.

Инцидент произошел вечером 31 января. По данным МЧС, водитель грузовика заехал под запрещающий знак и повредил трубопровод, по которому производится выдача жидкого аммиака.

Сотрудники завода отключили трубопровод, спасатели создали водяную завесу, сообщается на сайте МЧС.

По данным ведомства, нет жертв и пострадавших, нет и угрозы для города. Содержание аммиака в воздухе не превышает норму.