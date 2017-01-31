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Грузовик повредил трубопровод с аммиаком на «Гродноазоте», угрозы городу нет
Во время загрузки грузовик повредил трубопровод с жидким амиаком. Никто не пострадал.
Инцидент произошел вечером 31 января. По данным МЧС, водитель грузовика заехал под запрещающий знак и повредил трубопровод, по которому производится выдача жидкого аммиака.
Сотрудники завода отключили трубопровод, спасатели создали водяную завесу,
По данным ведомства, нет жертв и пострадавших, нет и угрозы для города. Содержание аммиака в воздухе не превышает норму.
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Во время загрузки грузовик повредил трубопровод с жидким амиаком. Никто не пострадал.
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