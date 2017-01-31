Ночью 31 января инспекторы остановили водителя, который неоднократно привлекался к ответственности за пьяную езду.





На бульваре Шевченко в Бресте сотрудники ГАИ обратили внимание на BMW 525, который ехал в направлении проспекта Машерова. Инспектор подал водителю сигнал об обстановке, который тот проигнорировал.

Пытаясь скрыться от экипажа ГАИ, нарушитель свернул в боковой проезд проспекта Машерова, выехал на улицу МОПРа, после заехал во двор, а затем вернулся в «карман» проспекта Машерова возле дома № 67 и припарковался за маршруткой. Остановившись, водитель пересел на заднее пассажирское сиденье и заблокировал двери.

«На неоднократные просьбы выйти из автомобиля парень реагировал отказом, в конце концов заявив: „Я не ехал. Я сижу в своем автомобиле и пью!“», — сообщили в ГАИ региона.

Пассажир на переднем сиденье разблокировал двери и вышел из автомобиля. За ним вышел и водитель.

В ходе проверки выяснилось, что 23-летний житель Ивановского района в 2012 году был лишен прав за нетрезвое вождение до сентября 2015. Это не помешало ему снова сесть пьяным за руль и получить уголовное дело по ч.1 ст. 3171 УК. По данной статье срок лишения прав продлился до марта 2018 года, а автомобиль конфисковали.

В этот раз молодой человек был снова пьян — освидетельствование показало 2,2 промилле, а у его пассажира — 1,7 промилле. В отношении водителя составили четыре протокола.

«Кроме этого, молодому человеку грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 3171 и ст. 417 (Неисполнение приговора суда) УК Беларуси, а также очередная конфискация автомобиля в доход государства», — уточнили в ГАИ.