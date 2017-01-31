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Медальная копилка Беларуси в 3-й день Универсиады пополнилась золотом и серебром

01.02.2017 12:16 — Разное | Tut.by  
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В третий день зимней Универсиады-2017, проходящей в казахстанском Алматы, медальная копилка Беларуси пополнилась двумя наградами.

Золото на дистанции 3000 м завоевала белорусская конькобежка Марина Зуева (4 минуты 18,26 секунды), серебро здесь получила японка Нана Такахаши (+9,42), бронзу - россиянка Елена Сохрякова (+9,63).

Серебряной медалисткой Универсиады стала белорусская горнолыжница Мария Шканова, показавшая в суперкомбинации (комбинированный слалом) результат 2 минуты 10,02 секунды. Золото выиграла россиянка Анастасия Силантьева (2.08,24), бронза у Брабары Канторовой из Словакии (2.10,35).

Теперь в активе сборной Беларуси на Универсиаде-2017 стало 3 медали. 30 января серебряным медалистом стал белорусский фристайлист Артем Башлаков.

В медальном зачете Универсиады Беларусь (1 золото, 2 серебра) занимает 6-е место. Впереди Россия (9 золотых медалей, 7 серебряных, 3 бронзовые), Казахстан (2, 2, 4), Китай (2, 1, 2), Польша (2, 1, 2), Италия (2, 0, 0).

Белорусские студенты на зимней Универсиаде-2017 выступят в шести видах спорта: фристайл (лыжная акробатика), горнолыжный спорт, биатлон, конькобежный спорт, фигурное катание (танцы на льду), лыжные гонки.

Всего будет разыграно 86 комплектов наград в 12 видах спорта, состязания продлятся до 8 февраля, в них примут участие около 2 тысяч атлетов из 57 стран.

 
 
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В третий день зимней Универсиады-2017, проходящей в казахстанском Алматы, медальная копилка Беларуси пополнилась двумя наградами.

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