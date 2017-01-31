За прошлый год на границе с Евросоюзом у белорусов было изъято 63 автомобиля, пишет Еuroby.info . В основном, речь идет о автомобилях стоимостью свыше 10 тысяч долларов в эквиваленте и не старше пяти лет с момента выпуска.

Подсчитав количество легковых машин с белорусской регистрацией, изъятых на протяжении 2016 года на границе с Польшей и Литвой по причине подозрения в криминальном прошлом, можно составить такой рейтинг:

В прошлом году на границе с ЕС было изъято: 16 автомобилей Mercedes-Benz, 15 BMW, по 12 автомобилей Volkswagen и Audi, а также 8 Toyota.

В рейтинге преобладают дорогие легковые автомобили, стоимость которых начинается от 10 тысяч долларов и с годом выпуска до 5 лет.

Напомним, в прошлом году мы неоднократно сооблали об изъятии на границе с Польшей и Литвой машин, находящихся на легальном учете в Беларуси. У некоторых таких машин на территории Таможенного союза имеются «клоны» с идентичным VIN- номером. «Двойники» попадают в базы Интерпола и изымаются на границе с ЕС. Владельцы авто вынуждены терять время, нервы и деньги, а в некоторых случаях и машины.