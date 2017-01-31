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МИД не может проверить информацию о сбитом вертолете с белорусами в Конго
01.02.2017 12:44 — Разное | Ежедневник
фото: topwar.ru
Белорусское ведомство пытается найти официальный источник, чтобы подтвердить информацию о гражданах Беларуси на борту сбитого вертолета в Конго.
МИД выясняет, находились ли граждане Республики Беларусь на борту сбитого в Конго вертолета, передает БЕЛТА.
Все силы направлены на поиск официальных источников, которые бы предоставили достоверную информацию об инциденте с вертолетом, на борту которого, возможно, находился белорусский экипаж, сказали в МИДе.
На данный момент сообщения о том, что экипаж не пострадал, поступают от некоторых местных СМИ. Найти достоверный источник информации помогает посольство РФ в Конго. Новыми сведениями будут оперативно делиться с общественностью.
Ранее было получено сообщение от грузинских СМИ о том, что в Конго двадцать восьмого января были сбиты два ударных вертолета Ми-24. В одном вертолете находился белорусский экипаж, летчики были доставлены в больницу.
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Белорусское ведомство пытается найти официальный источник, чтобы подтвердить информацию о гражданах Беларуси на борту сбитого вертолета в Конго.
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