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Белорусское ведомство пытается найти официальный источник, чтобы подтвердить информацию о гражданах Беларуси на борту сбитого вертолета в Конго.

МИД выясняет, находились ли граждане Республики Беларусь на борту сбитого в Конго вертолета, передает БЕЛТА.

Все силы направлены на поиск официальных источников, которые бы предоставили достоверную информацию об инциденте с вертолетом, на борту которого, возможно, находился белорусский экипаж, сказали в МИДе.

На данный момент сообщения о том, что экипаж не пострадал, поступают от некоторых местных СМИ. Найти достоверный источник информации помогает посольство РФ в Конго. Новыми сведениями будут оперативно делиться с общественностью.

Ранее было получено сообщение от грузинских СМИ о том, что в Конго двадцать восьмого января были сбиты два ударных вертолета Ми-24. В одном вертолете находился белорусский экипаж, летчики были доставлены в больницу.