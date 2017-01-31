﻿ В Минске у самосвала на ходу поднялся кузов и оборвал троллейбусные провода, которые повредили BMW. 21.by
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В Минске у самосвала на ходу поднялся кузов и оборвал троллейбусные провода, которые повредили BMW

01.02.2017 13:06 — Разное | Tut.by  
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Грузовик с поднятым кузовом зацепил осветительную мачту и врезался в опору ж/д моста в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на командира взвода ДПС ОГАИ Фрунзенского района Игоря Марата.


Фото: @tisha_nastya, twitter.com

«Авария произошла на проспекте Пушкина. Во время движения на автомобиле МАЗ внезапно стал подниматься кузов, которым были зацеплены электропровода на осветительной мачте. От удара грузовика снесло элементы крепления проводов, которые при падении повредили ехавший BMW. Сам грузовик после столкновения отбросило в правую сторону, где он врезался в опору железнодорожного моста», — рассказал Игорь Марат.

В результате ДТП никто не пострадал. Троллейбусное движение временно заблокировано.

 
Теги: Минск
 
 
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Сам грузовик врезался в опору железнодорожного моста. Движение троллейбусов заблокировано.

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