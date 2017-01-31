Грузовик с поднятым кузовом зацепил осветительную мачту и врезался в опору ж/д моста в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на командира взвода ДПС ОГАИ Фрунзенского района Игоря Марата.

«Авария произошла на проспекте Пушкина. Во время движения на автомобиле МАЗ внезапно стал подниматься кузов, которым были зацеплены электропровода на осветительной мачте. От удара грузовика снесло элементы крепления проводов, которые при падении повредили ехавший BMW. Сам грузовик после столкновения отбросило в правую сторону, где он врезался в опору железнодорожного моста», — рассказал Игорь Марат.

В результате ДТП никто не пострадал. Троллейбусное движение временно заблокировано.