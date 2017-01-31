Ни один российский спортсмен, лишенный олимпийских медалей по итогам перепроверки допинг-проб, не вернул награды Международному олимпийскому комитету (МОК). Об этом сообщила руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова, слова которой приводит ТАСС .



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— Никто из российских спортсменов, чьи результаты на Олимпийских играх аннулировал МОК, пока не последовал примеру Болта и не вернул до сегодняшнего дня свои награды, — рассказала Бриллиантова.

25 января МОК лишил российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине. По результатам перепроверки в ее пробе были обнаружены следы туринабола. В тот же день организация объявила о том, что ямайский спринтер Усейн Болт был лишен золотой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине в эстафете 4 по 100 метров из-за допинга, обнаруженного в пробе его партнера по команде Несты Картера. Через два дня Болт вернул награду.

МОК провел две волны перепроверок допинг-проб с Олимпийских игр в Пекине и Лондоне. В результате перепроверили 1243 пробы, 98 из них оказались положительными. Сборная России на данный момент была лишена 13 медалей Игр 2008 года и пяти наград Олимпиады 2012 года.