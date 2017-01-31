﻿﻿ Российские олимпийцы проигнорировали приказ МОК вернуть медали. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Российские олимпийцы проигнорировали приказ МОК вернуть медали

01.02.2017 13:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ни один российский спортсмен, лишенный олимпийских медалей по итогам перепроверки допинг-проб, не вернул награды Международному олимпийскому комитету (МОК). Об этом сообщила руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова, слова которой приводит ТАСС.


Фото с сайта lachgeil.de

— Никто из российских спортсменов, чьи результаты на Олимпийских играх аннулировал МОК, пока не последовал примеру Болта и не вернул до сегодняшнего дня свои награды, — рассказала Бриллиантова.

25 января МОК лишил российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине. По результатам перепроверки в ее пробе были обнаружены следы туринабола. В тот же день организация объявила о том, что ямайский спринтер Усейн Болт был лишен золотой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине в эстафете 4 по 100 метров из-за допинга, обнаруженного в пробе его партнера по команде Несты Картера. Через два дня Болт вернул награду.

МОК провел две волны перепроверок допинг-проб с Олимпийских игр в Пекине и Лондоне. В результате перепроверили 1243 пробы, 98 из них оказались положительными. Сборная России на данный момент была лишена 13 медалей Игр 2008 года и пяти наград Олимпиады 2012 года.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ни один российский спортсмен, лишенный олимпийских медалей по итогам перепроверки допинг-проб, не вернул награды Международному олимпийскому комитету (МОК).

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Инвесторам в Беларуси предлагают искать алмазы и добывать платину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика