Менеджеры актера Джонни Деппа Джоэл и Роб Мандель подали иск в суд Лос-Анджелеса. Представители актера обвиняют его в расточительности. Они уверены, что финансовые проблемы Деппа связаны с «эгоистичным и безрассудным» образом жизни, который обходится ему в 2 миллиона долларов в месяц, рассказывает Tjournal со ссылкой на Wall Street Journal.





По словам менеджеров, Депп задолжал им 560 тысяч долларов. Кроме того, Джоэл и Роб Мандель требуют, чтобы актер признал свою вину в своих же финансовых проблемах. Менеджеры рассказывают, что неоднократно предупреждали Деппа о халатном отношении к деньгам, на что тот отвечал «негативными высказываниями в их адрес».

Согласно предоставленным документам, актер тратил 30 тысяч долларов в месяц на вино, 150 тысяч долларов на личных охранников для него и детей, и 300 тысяч долларов на оплату штата прислуги из 40 человек. В иске также упоминается «самодельная пушка» за 3 миллиона долларов, из которой Депп «выстрелил прахом писателя Хантера Томпсона».





Кроме этого в списке расходов Деппа: 75 миллионов долларов на покупку островов на Багамах и 14 домов, еще 18 миллионов долларов на покупку и содержание личной яхты. В документах упоминаются «несколько миллионов долларов», которые ушли на приобретение произведений искусства, включая картины Энди Уорхола и Густава Климта, коллекционные гитары, голливудские реликвии и ювелирные украшения.

Ранее Депп подал в суд на менеджмент братьев Мендел из-за которых, по его утверждению, «потерял несколько миллионов долларов» и остался должен около 40 миллионов долларов. Он обвинил их в несвоевременной выплате налогов и потребовал компенсацию в размере 25 миллионов долларов. В компании посчитали предъявленные обвинения «необоснованными», а актера обвинили в «фабрикации и распространении лжи».



