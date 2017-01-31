В среду в столице Беларуси запланирована встреча контактной группы по Донбассу и ее тематических подгрупп. Ожидается, что первым вопросом на заседании контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе станет обострение ситуации в районе Авдеевки.

Смотрите, как в Национальный аэропорт Минск прибыл полномочный представитель Российской Федерации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.