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Прибытие Грызлова в Минск
01.02.2017 13:29 — Разное | Sputnik Беларусь
В среду в столице Беларуси запланирована встреча контактной группы по Донбассу и ее тематических подгрупп. Ожидается, что первым вопросом на заседании контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе станет обострение ситуации в районе Авдеевки.
Смотрите, как в Национальный аэропорт Минск прибыл полномочный представитель Российской Федерации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
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Корреспондент Sputnik был в числе встречающих полпреда России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины в Национальном аэропорту Минск.
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