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Прибытие Грызлова в Минск

01.02.2017 13:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В среду в столице Беларуси запланирована встреча контактной группы по Донбассу и ее тематических подгрупп. Ожидается, что первым вопросом на заседании контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе станет обострение ситуации в районе Авдеевки.

Смотрите, как в Национальный аэропорт Минск прибыл полномочный представитель Российской Федерации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов. 

 
Теги: Минск
 
 
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Корреспондент Sputnik был в числе встречающих полпреда России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины в Национальном аэропорту Минск.

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