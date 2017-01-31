



На одном из месторождений в Беларуси обнаружены запасы с содержанием драгоценных металлов, в том числе платиновой группы. Алмазов не нашли, но ищут.

Месторождение Планируется передать в концессию, заявил начальник управления по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Мамчик, передает БЕЛТА .

«Объект интересный, там выявлена хорошая промышленная концентрация драгоценных металлов. Решено предложить проект, геологоразведочные работы частным компаниям, так как для страны это не основное направление деятельности по развитию минерально-сырьевой базы", - пояснил Сергей Мамчик.

Также управление по геологии предлагает инвесторам искать в Беларуси алмазы. Пока алмазоносные породы в Беларуси не обнаружены, однако у геологов есть основания предполагать, что они могут быть.

"Если придет частная компания, мы будем рассматривать вопрос о том, чтобы предоставить ей перспективные участки для изучения", - подчеркнул он.

Поиски месторождений алмазов в Беларуси продолжат и сами геологи. Однако исследования не будут носить масштабного характера.

Что касается золота, то оно на территории Беларуси есть, но достаточно рассеяно, и крупных скоплений на сегодняшний день не выявлено. Проводимые ранее работы по поиску золота помогли найти точки его проявления, прежде всего, в глубинных слоях.

Разрабатывались технологии добычи этого драгоценного металла. Однако в настоящее время каких-либо крупных проектов в этой области не выполняется. "

На сегодняшний момент пока интересных объектов по поиску золота у нас нет", - подытожил Сергей Мамчик.