Официальная безработица в Беларуси хоть и сокращается с мая прошлого года, но найти подходящую вакансию по-прежнему непросто. При этом отдельные категории специалистов изначально находятся в более трудном положении, среди них — соискатели с инвалидностью. Некоторые наниматели готовы брать таких работников из-за льгот, которые предоставляет государство, но заполнить свободные места не всегда получается. FINANCE.TUT.BY выяснял, почему так происходит.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY.

Наниматель: «Не ищут работу, потому что помогают родственники и родители»

Столичная компания «Легендастрой» занимается ремонтом и обслуживанием компьютеров и серверов. С ноября 2015 года в качестве специалистов по работае с клиентами здесь решили брать на работу именно людей с инвалидностью.

— Нам нужно 20 сотрудников, но на данный момент у нас работает 8 человек — менеджеры по работе с клиентами и один сборщик техники, которого вызываем при наличии заказов. Трудятся у нас почему-то в основном мужчины, — говорит Дмитрий Богданов. — По объявлениям мало обращений. А если и приходят соискатели, то чаще всего люди старше 40 лет, им сложно дается обучение.

По словам Дмитрия, все новички проходят трехнедельную стажировку. Во время обучения практиканты получают проценты за совершенные сделки. Дальше специалисты получают оклад около 300 рублей. Предусмотрены и бонусы — 10 рублей за заключенный договор.

Нетрудоспособные инвалиды получают социальную пенсию. С 1 февраля этого года она составляет: для инвалидов I группы, в том числе инвалидам с детства - 198 рублей 11 копеек,

для инвалидов с детства II группы – 171 рубль 10 копеек,

для инвалидов II группы (кроме инвалидов с детства) – 153 рубля 09 копеек,

для инвалидов III группы, в том числе инвалидам с детства – 135 рублей 07 копеек. Инвалидам, которые выработали страховой стаж (в него включают в том числе учебу, декретный отпуск, службу в армии), назначают трудовую пенсию.

— У нас только одно требование — человек должен уметь воспринимать информацию и воспроизводить ее. Но как правило, специалисты исчезают после первого рабочего дня, у нас текучка кадров большая, — отмечает Дмитрий Богданов. — Наши клиенты не сахар, могут наговорить. У немногих хватает сил на то, чтобы продолжить и понять, как это делать, потому что раньше ничего подобного не делали.

Представитель компании «Легендастрой» рассказывает, что компания пыталась искать специалистов через службы занятости и в объединениях для инвалидов.

— Нам давали 400 номеров телефонов в центрах занятости Минска, мы их обзванивали, отправляли около 300 писем лично людям со 2-й и 3-й группами инвалидности. Не было никакого ответа от них, — говорит Дмитрий. — Те, кто помоложе, в принципе не проявляют интерес к вакансиям. Мы ездили в общественные организации, которые работают с людьми с инвалидностью. Нам рассказывали, что до лет 35 мало кто из них задумывается о своем будущем, потому что есть родители и родственники, которые помогают, они также получают пенсию.



Снимок носит иллюстративный характер

Инвалид-колясочник Игорь Стрига работает директором предприятия «Центр бытовых услуг 124», которое уже 6 лет трудоустраивает людей с ограниченными возможностями. Мужчина начинал карьеру в этой компании специалистом по работе с клиентами, а со временем занял руководящую должность. Он тоже считает, что нанимателям непросто найти специалистов с инвалидностью, потому что «не все хотят выходить из зоны комфорта и искать работу».

Игорь Стрига рассказывает, что первое время «Центр бытовых услуг 124» тоже сталкивался с проблемами в поиске специалистов.

— 3−4 человека с инвалидностью можно найти, а если нужно 20 человек, то это проблематично. Я раньше занимался реабилитацией колясочников с первой группой инвалидности, преподавал технику езды на коляске около 7 лет. Многих знал лично, поэтому удалось найти людей на работу. Так образовался костяк, — рассказывает Игорь Стрига. — Но если бы нужно было сейчас увеличивать штат, то наша компания, наверное, тоже испытала сложности с поиском работников. К примеру, недавно искали кадровика и бухгалтера, но не нашли.

Сейчас в компании «Центр бытовых услуг 124» работает 60 специалистов с инвалидностью, они занимают позиции начальников отделов, администраторов, копирайтеров, специалистов по работе с клиентами, курьера. По словам Игоря Стрига, большинство работников нашли через знакомых, соцсети, в некоторых случаях — через центры занятости.

— Сейчас обучение у нас проходят 15 человек с инвалидностью. Но на адаптацию часто приходят те, кто до этого нигде не работал. Не все понимают, что такое график и рабочая смена. Мы их обучаем, в итоге кто-то через пару недель-месяц могут самостоятельно работать, к примеру, в интернет-магазинах. У нас на адаптации был даже парень-колясочник с хутора, потом он некоторое время был специалистом по работе с клиентами, — говорит Игорь. — Но с некоторыми можно год провозиться, но они все равно не смогут стать конкурентными специалистами на рынке труда.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY.

Игорь Стрига видит для работодателей как минусы, так и плюсы при приеме специалистов с инвалидностью. К примеру, на выплаты, которые производят инвалидам 1 и 2 группы, начисляются страховые взносы не в 34%, а в 6%. Компаниям, в которых 51% работников составляют люди с инвалидностью, предоставляют налоговые льготы.

— Предприятиям также могут предоставлять помещения в аренду с понижающим коэффициентом. Но коммунальные платежи не льготируются. Из минусов для нанимателя — продолжительный отпуск в 31 день для работников с инвалидностью, а также 7-часовой рабочий день. К тому же если такой специалист захочет уйти, то он не должен отрабатывать до конца контракт, — резюмирует Игорь.

Специалист с инвалидностью: «Многие боятся, что им придется просто числиться инвалидами за небольшие деньги»

29-летний инвалид-колясочник с третьей группой Владислав Жевнов уже 7 месяцев работает на дому администратором медицинских сайтов. Говорит, что таким как он, найти работу сложно.

— Инвалидность у меня с рождения. Работу начал искать в 22 года. На протяжении двух лет не мог трудоустроиться. В итоге начал звонить по вакансиям, которые мне изначально якобы не подходили. Разговаривал, объяснял, что умею делать, — говорит Владислав. — У меня семья, двое детей, нужно зарабатывать деньги. Приходится как-то крутиться.

Владислав рассказывает, что до нынешней работы он сменил три места. Мужчина контролировал работу операторов, работал специалистом колл-центра, а также менеджером по продажам.

Мужчина приводит в пример своего друга, который уже не первый год ищет работу.

— Несколько лет назад он устроился менеджером по работе с клиентами, работал на дому. Компания обещала, что оплатит ему все расходы на телефонные звонки. Но в итоге после месяца работы он не увидел ни зарплаты, ни денег за телефон. Ему пришлось самому платить почти миллион рублей старыми, — отмечает Владислав. — После этого он не доверяет нанимателям. И многие боятся, что работодатель может обмануть.

С этим мнением согласен и минчанин Кирилл Комаровский. Минчанин со 2-й группой инвалидности уже 10 лет занимается бизнесом в ИТ-сфере.

— Зачастую наниматель ищет не сотрудника, а именно инвалида, чтобы он числился в штате компании для уменьшения налогов. Поэтому многие опасаются, что им придется работать «инвалидами», при этом получать небольшие деньги. Пару лет назад знакомому платили 100 рублей, — рассказывает Кирилл.

Сейчас Кирилл разрабатывает курсы для тех инвалидов, «которые выпали из социума в силу каких-то жизненных обстоятельств».

— Мы будем возвращать их к жизни, давать образование, в основном в ИТ-сфере, и учить работать, — уточняет Кирилл.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY.

Координатор Офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский считает, что предприятиям сложно найти специалистов с инвалидностью во многом из-за того, «что они просто размещают вакансии на сайтах по поиску работы, а не обращаются в центры занятости или общественные организации».

— Работа со специалистами с инвалидностью требует иного подхода, чем с остальными соискателями, — говорит Сергей Дроздовский. — Многие из специалистов с инвалидностью опасаются, что их не возьмут на работу из-за отсутствия опыта. К тому же некоторые не хотят трудоустраиваться, чтобы не потерять возможность получать бесплатную путевку в санаторий и адресную социальную помощь.

Эксперт считает, что некоторые компании должны бронировать рабочие места для специалистов с инвалидностью, но «оставляют для них не самые лучшие позиции, которые в итоге остаются свободными».

«Людей с инвалидностью чаще всего берут в ИТ, телеком и продажи»

В прошлом году на сервисе РАБОТА.TUT.BY наниматели разместили 6600 вакансий для соискателей с инвалидностью. «Это 4,1% от общего количества вакансий, которые работодатели разместили в прошлом году», — уточняют специалисты.

Чаще всего специалисты с инвалидностью требовались в ИТ-сфере и телекоме (1811 вакансий), продажах (1538) и маркетинге (1367).

— Люди с инвалидностью могут наравне с другими соискателями подходить по всем профессиональным признакам. При этом специальное оборудование рабочих мест нужно лишь в 5% случаев, — отмечает Светлана Шапорова, директор РАБОТА.TUT.BY.

Специалисты советуют соискателям с инвалидностью пользоваться дополнительным фильтром — «скрыть в результатах поиска вакансии, не доступные для людей с инвалидностью». «Немаркированные вакансии на сайте РАБОТА.TUT.BY также являются доступными для соискателей с инвалидностью. Поэтому рекомендуем просматривать и другие предложения компаний и откликаться на них», — уточняют специалисты.

На сайте сегодня доступны почти 480 вакансий для специалистов с инвалидностью. К примеру, на предприятие «Ауткаст» требуется швея на зарплату от 500 рублей, в один из интернет-магазинов ищут оператора колл-центра (300−400 рублей), в компанию по производству металлоконструкций «Миламакс ПРО» нужен менеджер (от 300 рублей).

Справка FINANCE.TUT.BY. В 2016 году на учет в центры занятости стали 4676 специалистов с инвалидностью, рассказали в Минтруда. Найти работу смогли 2023 человека. В прошлом году предприятия забронировали для инвалидов 2071 рабочее место, но работу в счет брони получили 559 человек. На трудовую адаптацию направили 544 инвалида, а курсы по профобучению и переподготовке прошли 297 человек. Еще 24 инвалида получили субсидии на собственное дело. Между тем, в декабре в Беларуси насчитывалось почти 555 тысяч инвалидов.