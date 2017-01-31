Столичные магазины и торговые центры в феврале продолжат снижать цены на непродовольственные товары. Покупки в скидочные дни обойдут на 5−50% дешевле. Об этом сообщает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.
В универмаге «Беларусь», к примеру, купить товары со скидкой можно будет каждый вторник, а в ТД «На Немиге» — каждый понедельник.
Максимальную скидку обещают магазины торгового центра «Столица», где цены снизят до 50%.
В каких магазинах и ТЦ в феврале будут устраивать скидочные дни
Где
Когда
Размер скидки
ЦУМ
11, 18, 25 февраля
17%
универмаг «Беларусь»
7, 14, 21, 28 февраля
20%
ГУМ
9, 23 февраля
17%
ТД «На Немиге»
1, 8, 15, 22 февраля
20%
«Кирмаш»
1 февраля
20%
ООО «Старт-Х»
1, 8, 15, 22 февраля
15%
ТООО «Северянка» (ул.Ангарская, 38)
8, 15, 21, 22 февраля
15% на некоторые промышленные товары
ЗАО «1000 мелочей» (ул.Калинина, 1)
2, 9, 16, 23 февраля
15%
ОДО «Вероника» (ул.Притыцкого, 38)
13, 22, 23 февраля
15%
ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп.Независимости 131/1)
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