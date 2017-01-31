Столичные магазины и торговые центры в феврале продолжат снижать цены на непродовольственные товары. Покупки в скидочные дни обойдут на 5−50% дешевле. Об этом сообщает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY.

В универмаге «Беларусь», к примеру, купить товары со скидкой можно будет каждый вторник, а в ТД «На Немиге» — каждый понедельник.

Максимальную скидку обещают магазины торгового центра «Столица», где цены снизят до 50%.

В каких магазинах и ТЦ в феврале будут устраивать скидочные дни Где Когда Размер скидки ЦУМ 11, 18, 25 февраля 17% универмаг «Беларусь» 7, 14, 21, 28 февраля 20% ГУМ 9, 23 февраля 17% ТД «На Немиге» 1, 8, 15, 22 февраля 20% «Кирмаш» 1 февраля 20% ООО «Старт-Х» 1, 8, 15, 22 февраля 15% ТООО «Северянка» (ул.Ангарская, 38) 8, 15, 21, 22 февраля 15% на некоторые промышленные товары ЗАО «1000 мелочей» (ул.Калинина, 1) 2, 9, 16, 23 февраля 15% ОДО «Вероника» (ул.Притыцкого, 38) 13, 22, 23 февраля 15% ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп.Независимости 131/1) 8, 15, 22 февраля 20% ЗАО «Кристалл» (просп. Независимости, 39) 1, 8, 15, 22 февраля 15% ТЦ «Столица» 11 и 25 февраля от 5 до 50%