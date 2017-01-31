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Госкомитет судебных экспертиз: погибшие в ДТП под Речицей водитель и пассажир Mazda были пьяны

01.02.2017 14:29 — Разное | Tut.by  
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Водитель и пассажир Mazda, которые погибли в ДТП вблизи деревни Деражня 27 января, находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в ГКСЭ по Гомельской области.


Напомним, авария под Речицей, которая унесла жизни сразу трех человек, произошла 27 января, в 06.40. По предварительной информации, водитель Мazda 626 совершил лобовое столкновение с Fiat Bravo SX под управлением 70-летнего жителя районного центра. В результате ДТП оба водителя, а также 34-летний пассажир Mazda от полученных травм погибли на месте. Пассажирка Mazda получила травмы и была доставлена в больницу, где у нее диагностировали перелом левой локтевой кости и алкогольное опьянение.


Речицкий РОСК возбудил уголовное дело. Следователи установили, что 27-летний водитель Мazda 626 не имел права управления механическими транспортными средствами (лишен на три года в июне 2014 года за управление в состоянии алкогольного опьянения).

По результатам проведенной в управлении ГКСЭ по Гомельской области экспертизы установлено, что в момент ДТП водитель и пассажир Mazda были пьяны — в их крови обнаружено около двух промилле алкоголя.

 
 
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Оба пассажира Mazda также находились в состоянии алкогольного опьянения.

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