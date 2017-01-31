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Госкомитет судебных экспертиз: погибшие в ДТП под Речицей водитель и пассажир Mazda были пьяны
Водитель и пассажир Mazda, которые погибли в ДТП вблизи деревни Деражня 27 января, находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом
Напомним,
Речицкий РОСК возбудил уголовное дело. Следователи установили, что 27-летний водитель Мazda 626 не имел права управления механическими транспортными средствами (лишен на три года в июне 2014 года за управление в состоянии алкогольного опьянения).
По результатам проведенной в управлении ГКСЭ по Гомельской области экспертизы установлено, что в момент ДТП водитель и пассажир Mazda были пьяны — в их крови обнаружено около двух промилле алкоголя.
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Оба пассажира Mazda также находились в состоянии алкогольного опьянения.
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