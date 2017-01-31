В декабре поизошло сильное ухудшение результатов внешней торговли товарами: импорт вырос намного больше, чем экспорт, а товарное сальдо стало рекордно минусовым в 2016-м году, $-677 млн. Что, впрочем, обычное сезонное дело в Беларуси. Но, все же, в декабре 2015-го “минус” был меньше. За год импортировано товаров больше, чем экспортировано, на $4,154 млрд, и это хуже, чем в 2015-м, на $523 млн или на 14,4%.

При этом товарооборот внешней торговли товарами начал расти к предыдущему году впервые после 25-ти месяцев падения: в декабре 2016-го он больше, в денежном выражении, чем был в декабре 2015-го, на 4,0%. Что, однако, объясняется ценовым фактором – выросли цены на нефть и нефтепродукты.

Относительно ВВП сальдо внешней торговли товарами в 2016-м стало заметно хуже, чем в 2015-м (-8,7% сейчас против -6,6% год назад). Хотя в былые времена доходило и до -20% (в календарном 2010-м - -17,5%). Эффективность внешней торговли (отношение сальдо к товарообороту) также падает: сейчас (за 2016-й) – -8,1%, а год назад – лучше, -6,4%. Но в предкризисном 2010-м было намного хуже, чем в 2016-м: -16%.

Внешнеторговый товарооборот

По предварительным данным Белстата, внешнеторговый товарооборот за 2016-й год составил в денежном выражении $50,985 млрд. Это на 10,5% меньше, чем было в 2015-м. Но в последний месяц отчетного года оборот заметно вырос: в декабре 2016-го он составил $4,939 млрд, что на 4,0 % больше, чем было в декабре 2015-го, и на 9,3 % - чем в предыдущем месяце.

Внешний товарооборот в долларах сейчас соответствует, примерно, 2010-му. Наименьшим за последние годы остается резко упавший товарооборот кризисной 1-й части 2009-го (январь - $3,055 млрд), до уровня которого, как видим, ситуация так и не опустилась, несмотря на такое же, как тогда, падение цен на нефть и нефтепродукты - благодаря большему сейчас физическому объему внешней торговли товарами.

Максимальный внешний товарооборот был в 2012-м (рекордное значение - $8,799 млрд в мае) - по причине резко выросшей торговли нефтепродуктами по особым схемам, действовавшим до середины того года.

Помесячная статистика

Экспорт товаров в декабре 2016-го составил $2,131 млрд, импорт - $2,808 млрд. С ноября и экспорт и импорт значительновыросли: соответственно, на $120 млн (+6,0%) и $301 млн (12,0%) – импорт вырос намного больше, чем экспорт.

Экспорт и импорт в декабре 2016-го больший, чем и в декабре 2015-го, и здесь тоже импорт вырос больше, чем экспорт: экспорт – на $29 млн (+1,4%), импорт - на $161 млн (+6,1%).

Сальдо внешней торговли в декабре сложилось отрицательным в размере $677 млн, и стало наибольшим минусовым месячным результатом в 2016-м году.

Суммарно за 3 последних месяца отрицательное сальдо составило $1,734 млрд. И это, все же, чуть лучше, чем было в 2015-м, когда «минус» октября-декабря был равен $1,787 млрд, и, тем более, 2014-го ($-2,333 млрд).

Здесь следует отметить, что ухудшение результатов внешней торговли товарами в IV квартале – сезонное, то есть обычная, традиционная динамика.

Декабрьский экспорт товаров 2016-го превзошел декабрьский 2015-го на 1,4%. Это второй подряд месяц роста в формате «месяц к месяцу предыдущего года». Рекордный же объем экспорта в декабре в денежном выражении был в 2011-м, когда после сильнейшей с 90-х годов девальвации Br-рубля были наилучшие условия для экспортеров как по долларовой цене экспортных товаров, так и по внешней конъюнктуре.

Импорт товаров в декабре 2016-го оказался тоже большим, чем год назад, но на 6,1%. Наибольший объем декабрьского импорта также, как и экспорт, был в 2011-м: после падения резкого импорта в середине того года из-за нехватки в стране валюты и девальвации Br-рубля импортеры "возместили" то снижение существенным ростом в последний месяц года.

Декабрьское, 2016-го, сальдо внешней торговли товарами - хуже, чем в прошлом году, но лучше, чем в многие прошлые годы. Огромное минусовое сальдо декабря 2010-го стало результатом проводимой в том году политики монетарного (с помощью “печатного станка”) доведения средней зарплаты к концу года до $500, а в последствии – основой валютно-финансового кризиса 2011-го. А в декабре 2014-го сильнейший “минус” - это результат курсового дисбаланса, удерживания курса Br-рубля на фоне падения Rr-рубля в России, что привело к резкому увеличению ввоза автомобилей и других, подешевевших в долларах, товаров из России.

С учетом того, что сейчас не нужно переводить пошлину в российский бюджет, как это было в период 2011-14 гг., теперешний декабрьский результат беспошлинного 2016-го выглядит среди соответствующих результатов последнего 10-летия намного лучше, но с беспошлинного же 2015-го ситуация ухудшилась.

Самые же сильные месячные дисбалансы внешней торговли товарами зафиксированы в преддверии кризисов и девальваций (они-то и стали причиной этих кризисов и девальваций): перед валютно-финансовым кризисом с супердевальвацией в 2011-ом (товарное сальдо в ноябре 2010-го составило $-1,427 млрд, в декабре 2010-го - $-1,317 млрд) и перед девальвациями Br-рубля ($-1,158 млрд - в декабре 2008-го и $1,304 млрд - в декабре 2014-го с $134 млн уплаченных в российский бюджет пошлин на экспорт нефтепродуктов), все - в конце года.

Статистика за период с начала года

Экспорт товаров в январе-декабре (календарный 2016-й) составил $23,42 млрд, что меньше экспорта, который был в этом же периоде прошлого года, на 12,2%. Экспорт 2016-го в денежном выражении – самый низкий за 7 лет, что обусловлено самыми низкими за 7 лет ценами на экспортируемые нефтепродукты. Максимальный объем экспорта был в 2012-м, когда в течение всей 1-й половины года действовали особые схемы экспорта нефтепродуктов, а фактически – их реэкспорта без уплаты пошлины в российский бюджет.

Импорт товаров за 2016-й снизился в сравнении с 2015-м на 9,0% и составил $27,57 млрд. Это самый низкий, в долларах, объем импорта с 2007-го (за 10 лет), ниже, чем в 2009-м, и также из-за низких цен на нефть. Как и по экспорту, максимум был в 2012-м из-за значительного импорта нефтепродуктов по внутрироссийской цене, которые затем реэкспортировались по мировой под видом растворителей без уплаты пошлины в бюджет РФ.

После того, как нефть в Беларусь с 2011-го стала поступать из России по ценам вдвое ниже мировых, сальдо внешней торговли заметно улучшилось с сильно “минусовых” 2008-10 гг, а в 2015-м стало наилучшим (кроме “особенного” 2012-го). Но в отчетном 2016-м произошло ухудшение на 14,4%: отрицательное сальдо выросло на $523 млн, до $-4,154 млрд.

В период 2011-14 гг. надо было еще уплачивать экспортную пошлину России, что несколько портило общую картину, но с 2015-го вся пошлина остается в Беларуси, и это заметно улучшило положение: минусовое сальдо с 2015-го сократилось. Однако с падением цен на нефть этот выигрыш в ценовой разнице между российской нефти для Беларуси и мировой стал номинально значительно меньше, что и привело к тому, что в 2016-м сальдо внешней торговли товарами стало хуже, чем было в 2015-м.

Динамика сальдо внешней торговли товарами с начала года, повторила в 2016-м движения предыдущих 2-х лет. Только в «особенных» 2011-м и 2012-м годах динамика была иной: в 2011-м на динамику повлиял валютный кризис и девальвация Br-рубля (положительно), а в 2012-м - вышеуказанная схема экспорта нефтепродуктов (тоже положительно, и с окончанием ее действия сальдо кардинально изменило динамику).

С учетом уплаченной в Россию пошлины (действовавшей в 2011-14 гг, и учитывавшейся статистикой не во внешнеторговом, а в других статьях платежного баланса), по динамике сальдо беспошлинный 2016-й был похож только на такой же беспошлинный 2015-й, но несколько хуже его. Остальные, «пошлинные» годы сразу с начала года уходили «вниз» (кроме «особенного» 2012-го).

Годовая статистика (по 12-месячной сумме)

В годовом формате (за последние 12 месяцев, на этот раз – за календарный 2016-й год) внешнеторговый товарооборот впервые вырос после 25-ти подряд месяцев падения. При этом экспорт растет в денежном выражении уже второй месяц, а импорт только сейчас вырос, в отчетном периоде.

Экспорт товаров за 2016-й год составил $23,416 млрд, импорт - $27,570 млрд. Товарооборот - $56,952 млрд.

Минимумом годового экспорта 10-летия - $20,53 млрд (в 2009-м). По импорту минимум был обновлен в прошлом месяце – $27,409 млрд.

Максимумы годового объема внешней торговли товарами в денежном выражении были в 2012-ом, когда за рубеж дополнительно реэкспортировалось большое количество российских нефтепродуктов. Рекорд годового (12-тимесячного) экспорта - $47,936 млрд, импорта – 46,975 млрд (с прибавлением пошлины - $50,833 млрд).

В 2017-м, с ростом долларовых цен на товары, внешнеторговый товарооборот Беларуси будет расти. Однако с удержанием курса Br-рубля в целях доведения средней зарплаты к концу 2017-го до $500 импорт может расти быстрее экспорта, то есть минусовое сальдо будет увеличиваться.

Объемы 12-месячного экспорта сейчас чуть меньше, а импорта - немного больше половины годового ВВП (соответственно, 49,0% и 57,7%).

Годовое сальдо внешней торговли товарами остается стабильно отрицательным, уже более года находясь в районе цифры $-4 млрд (но за последние 3 года сальдо заметно улучшилось (в календарном 2013-ом было $-5,820 млрд)), и в отчетном 12-месячном периоде сальдо составило $-4,154 млрд.

Лучшее годовое товарное сальдо было в 2012-ом ($+1,348 млрд, однако с учетом уплаты экспортной пошлины – минусовое, $-2,677 млрд), худшее - в начале 2011-го ($-11,213 млрд, с пошлиной - $-11,622 млрд).

Относительно годового ВВП годовое минусовое сальдо внешней торговли товарами – 8,7%. Показатель постепенно ухудшается (растет величина его «минуса») при стабильном годовом товарном сальдо вследствие падения размера экономики - долларового эквивалента ВВП.

Взаимное соотношение сальдо к товарообороту (эффективность внешней торговли) оставалось стабильным 2 года в рамках минус 5-7%. Но в последнее время из-за сокращения товарооборота в денежном выражении при сохраняющемся размере минусового сальдо соотношение пошло изменяться – увеличиваться минусовой процент, то есть эффективность внешней торговли товарами снижается. В отчетном 12-месячном периоде отрицательное сальдо составило 8,1% от внешнеторгового товарооборота.