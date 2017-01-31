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Как ведущие радио Sputnik поздравляли с юбилеем Льва Лещенко
01.02.2017 14:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Ведущие радио Sputnik Вячеслав Шарапов и Александр Кривошеев пообщались по телефону с кумиром советской публики, народным артистом РСФСР Львом Лещенко в день его юбилея и пожелали ему здоровья и творческого долголетия.
Лев Лещенко поблагодарил за поздравление, передал наилучшие пожелания своим белорусским поклонникам и уточнил, что в юбилейный для себя день продолжает активно готовиться к концертам.
© Sputnik Нина Зотина
"Мои друзья белорусы, спасибо огромное за поздравление, я очень люблю белорусский край, у меня очень много друзей, я с огромным удовольствием приезжаю на гастроли в Беларусь, счастья вам, здоровья, процветания, и я очень надеюсь, что будем встречаться еще долгие-долгие годы", — сказал Лещенко.
С 75-летием народного артиста РСФСР Льва Лещенко поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
"Вы по праву принадлежите к числу ярких эстрадных исполнителей, чье творчество прошло испытание временем и продолжает служить эталоном профессионального мастерства", — говорится в поздравлении главы государства.
Лукашенко отметил удивительный по красоте голос, уникальную манеру исполнения, жизнеутверждающую силу и истинный гуманизм, которые покорили сердца многочисленных поклонников разных поколений и стран.
Глава государства также выразил уверенность, что талант и богатый опыт Льва Лещенко будут и в дальнейшем служить обогащению современного искусства, а преданность любимому делу станет примером для молодых артистов.
Беседу ведущих радио Sputnik с популярным исполнителем, народным артистом РСФСР Львом Лещенко слушайте в аудиозаписи.
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Народный артист РСФСР, исполнитель множества хитов Лев Лещенко отмечает 75-летний юбилей, ведущие радио Sputnik дозвонились до известного артиста, чтобы поздравить...
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